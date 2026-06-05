Vitézy Dávid szerint új terv kell az Orbán-kormányé helyett az EU-s helyreállítási alap megszerzéséért

sajtótájékoztató;Vitézy Dávid;kormányszóvivő;

2026-06-05 10:14:00 CEST

Benyújtják az ehhez szükséges törvényjavaslatokat is.

A miniszter ismertette, a legfontosabb tétel a helyreállítási alap, az RRF, amely lapvetően arra jött létre, hogy a tagállamok a gazdaságukat újra tudják élénkíteni. Ezeket a legtöbb tagállam nagyrészt már felhasználta, Magyarország eddig nem fért hozzá. 10 milliárd euró az, amit ebből a forrásból hoznak haza.

A felhasználási tervet az előző magyar kormány kidolgozta és benyújtotta, de nem valósították meg. Két dologról kellett most tárgyalniuk: ilyen szűk határidők mentén mire lehet még a forrásokat felhasználni, és Magyarország miként tudja teljesíteni a szupermérföldköveket. Utóbbiakról elmondta, a Tisza-kormány arról döntött a csütörtöki ülésén, hogy az ezek magyar jogrendbe ültetéséről szóló javaslatot az igazságügyi miniszter a jövő héten benyújtja.

Másik ágon a projekteket kell egy új tervben tisztázni - ennek a véglegesítése zajlik, jelenleg a véleményezési időszakban vagyunk. Ezt is jövő hétre véglegesíteni kell, hogy az Európai Bizottság, majd a Tanács a nyár folyamán el tudja fogadni.

A tízmilliárd euróból 2,6 milliárd olyan, korábban is helyreállításban szereplő beruházás, amelyek már megvalósultak, most el tudják számolni.

Vitézy Dávid kiemelte, az Orbán-kormány a helyreállítási terv háromnegyedére el se kezdte a megvalósítást. Van további 1,1 milliárd euró olyan beruházás, amelyet nem a helyreállításra szántak, de most átforgatják, így máshol felszabadulnak ezek a pénzek, új beruházások indulhatnak belőlük.