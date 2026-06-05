A Tisza-kormány teljeskörűen átvilágítja a Budapest-Belgrád vasútvonalról hozott döntéseket

Vitézy Dávid;

2026-06-05 10:33:00 CEST

A felsőoktatási intézményeket nem fenntartó kekvák esetében augusztus 31-ig tesznek javaslatot, hogy visszatérjenek állami fenntartásba. A másokhoz tartozó vagyonra ez nem vonatkozik, állami körbe az a vagyon kerül vissza, ami állami vagyon is volt.

A felsőoktatási intézményeket nem fenntartó alapítványoknál olyan javaslatcsomaggal élnek, mely az átláthatósági szabályokat kiterjeszti, de az átalakulási folyamat egyel több lépcsős lenne. Itt egy szakmai munkát kért a miniszterelnök az oktatási tárcától.

A Budapest-Belgrád vasútvonalról Vitézy Dávid elmondta, a Tisza-kormány elrendeli a döntések teljes körű átvilágítását. Ez kiterjed arra ,hogyan, milyen körülménynek közt zajlott a közbeszerzés, ez milyen módon történhetett meg. Kezdeményezni fogják, hogy a nyilvánosság minden dokumentumot megismerhessen. Bizakodó abban, hogy a kínai partnerek ez elé nem fognak akadályt gördíteni.