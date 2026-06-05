Intenzív parlamenti munka következik

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-05 11:46:00 CEST

Az M1 kérdésére, milyen konkrét törvényjavaslatok kerülnek a parlament elé, Vitézy Dávid azt mondta, nagyon sok törvényjavaslat lesz. Átfogó korrupcióellenes és átláthatóságot szolgáló igazságügyi törvénycsomag lesz, érinti majd a kekva-k, a vagyonnyilatkozatok, az Integritás Hatóság, a magántőkealapok végső tulajdonosi szerkezetének, sőt, még a Btk. módosításának ügyét is, amivel úgy gondolják, Magyarország teljesíti majd a 27 szupermérföldkövet – sorolta a tárcavezető.

Mint mondta, az energetikában is lesznek megoldások, a következő hetekben, a nyáron egy intenzív parlamenti munkára kell számítani. Augusztus 31-ig hatályba kell lépniük ezeknek a jogszabályoknak és ki is kell hirdetni őket. Több olyan jogszabály is van, amit június-júliusban a jogalkotási folyamaton végig kell vinni, és a határidőre mindennel készen kell állni ahhoz, hogy az uniós pénzek teljeskörűen hazaérkezzenek.