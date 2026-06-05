Az Integritás Hatóság vizsgálni fogja a kiemelt közszereplők hozzátartozóit is

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-05 11:41:00 CEST

Vitézy Dávid elutasította az InterCity-motorvonatok beszerzésével kapcsolatos bírálatokat.

A Népszava arról kérdezett, mit reagál Vitézy Dávid korábbi harcostársa, Dorner Lajos (VEKE) kritikáira, aki úgy véli, elhibázott döntés drága, emeletes InterCity-kocsikat venni, és a HÉV-vonalakat is inkább metrósítani kellene járműbeszerzés helyett. Arról is érdeklődtünk, mi a kormány álláspontja az 5-ös metróval, illetve a Déli és Nyugati pályaudvart összekötő alagúttal kapcsolatban.

A miniszter szerint ezek a bírálatok teljesen alaptalanok, az InterCityk esetében az ülőhelyre vetített legolcsóbb megoldás az emeletes motorvonatok beszerzése olyan utasforgalom mellett, mint amit ezeken a vonalakon látunk. Most az osztrákoktól bérlünk az itthoni átlagnál jobb InterCity kocsikat a nyárra, rövidtávon ilyen intézkedésekkel tudják orvosolni a helyzetet, hosszú távon pedig szerinte lesz vonzereje annak, ha kényelmes, klimatizált, működő InterCityjeik lesznek, és azt csak úgy tudják kiszolgálni a legfontosabb fővonalakon, ha emeletes motorvonatok lesznek forgalomba állítva.

A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban arra, változik-e az érintettek köre, illetve hogyan tudja ez a módszer kiszűrni a strómanokat, akik rokonilag nem köthetők az adott politikushoz, a miniszter azt mondta: arra törekedtek, hogy azokat a vállalásokat, amelyeket korrupcióellenes intézkedésként feltételül szabott az Európai Bizottság az uniós pénzek hazahozatalához, azt teljesítsék, a jogszabálycsomag erre fog fókuszálni. A strómanokkal kapcsolatban szerinte inkább az általános korrupcióellenes büntetőjogi fellépésen múlik, őket nem a vagyonnyilatkozatokon keresztül lehet a legjobban megfogni. Kiemelt közszereplők esetében az Integritás Hatóság vizsgálati jogkörei a hozzátartozókra is ki fog terjedni, a pontos javaslatot Görög Márta igazságügyi miniszter fogja közzétenni néhány nap múlva – mondta Vitézy Dávid.

Kérdésünkre kiderült az is, a Fidesz hitvallását rejtő Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatáról nem tárgyalt a Tisza-kormány.