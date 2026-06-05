Már a következő tanévtől eltörlik a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszerét

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-05 11:34:00 CEST

Erről Magyar Éva tett bejelentést, mondván, a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer nem tükrözi, hogy egy adott pedagógus milyen valódi teljesítményre képes. – Ez a rendszer a jelenlegi formájában aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, és nem ad valós képet a pedagógusok munkájáról – jelentette ki a kormányszóvivő.

Közlése szerint a jelenlegi teljesítményértékelési rendszert már a következő tanévben eltörlik, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kapta a megbízást egy új rendszer kialakítására.