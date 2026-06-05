Baloldali szervezetek tiltakoznak háborús bűnös fasiszták újratemetése ellen Ukrajnában

Ukrajna;tiltakozás;újratemetés;

2026-06-05 13:13:00 CEST

Európa nemhogy nem vigyázott, hanem egyenesen hozzájárult a nácizmus európai kiterjedéséhez – hangsúlyozza a közlemény.

Ma, nyolc évtizeddel a második világháború után, Ukrajnában a NATO és az Európai Unió közvetlen anyagi, politikai és erkölcsi támogatásával egy olyan pronáci rezsim szilárdult meg, amely ma már ott tart, hogy újratemeti az ukrán fasizmus háborús bűnös, tömeggyilkos vezetőinek földi maradványait – írják lapunkhoz is eljuttatott közleményükben baloldali szervezetek.

Úgy folytatják, „a lengyeleket, zsidókat, szovjet állampolgárokat tíz- és tízezer számra legyilkoló Ukrán Felkelő Hadsereg, Bandera és Melnyik terroristái, valamint az Ukrán Nacionalisták Szervezete, szövetségben Hitlerrel, az SS-szel és a Wehrmachttal olyan történelmi bűnök elkövetői, amelyek örök időkre megbocsáthatatlanok”.

A közlemény hangsúlyozza: Zelenszkij ukrán elnök, akinek nagyapja a Szovjetunió Vörös Hadseregének tisztjeként magas kitüntetéssel fejezte be a náci Németország legyőzését eredményező nagy honvédő háborút, nem egyszerűen a demokrácia, az antifasiszta hazafiság árulója, hanem hazájában egy újabb lépést tett a banderista, pronáci rendszer kiépítése terén. „A napokban újratemették Melnyiket, s döntés született Bandera müncheni hamvainak hazahozataláról. Már készül egy panteon, ahol majd véglegesen eltemetik és imádni fogják e fenevadakat. Olyan ez, mintha Magyarországon Szálasi Ferencet temetnék újra” – írják.

A nürnbergi törvények esztendejében, 91 évvel ezelőtt vetette papírra Thomas Mann híres tanulmányát. Ám Európa nemhogy nem vigyázott, hanem egyenesen hozzájárult a nácizmus európai kiterjedéséhez, teret engedett a nácizmus, a fasizmus globális felemelkedéséhez – áll a közleményben. „Megismétli magát a történelem?” – teszik fel a kérdést.

Majd leszögezik, a szervezetek Thomas Mann szellemében tiltakoznak a fasizmus, a banderizmus európai uniós pártfogása, támogatása ellen. „Nem felejtik el, hogy itt egész generációk sorsára kiható politikai zsákutcába kerültünk – találjuk meg együtt a kiutat” – áll a közleményben.

Az aláíró szervezetek a következők:

A Szolidaritás Pártja

ATTAC Magyarország Egyesület

Baloldali Alternatíva Egyesülés

Eszmélet Folyóirat

Európai Baloldal

Magyar Antifasiszta Liga

Marx Károly Társaság

Munkások Újsága

Stromfeld Aurél Egyesület

Szervezők a Baloldalért