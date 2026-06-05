Volodimir Zelenszkij hamarosan Budapestre látogathat

Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;Sándor Fegyir;

2026-06-05 12:45:00 CEST

Konkrét időpont még nincs, folynak a tárgyalások.

Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról – ezt válaszolta Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete a Magyar Hang megkeresésére, miután a lap – a hozzá eljutott információk alapján – arról érdeklődött, megerősítik-e, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar fővárosba jön a napokban.

Arra, hogy a találkozóra pontosan mikor kerülhet sor, Sándor Fegyir már azt írta, pontos időpont nincs megadva.

Az erre vonatkozó kérdésre a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón ugyancsak az hangzott el, hogy Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij találkozójának az időpontja egyelőre nem világos, ha előrelépés lesz, azt a miniszterelnök közölni fogja.

Magyar Péter még szerdán jelentette be, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Hozzátette, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.