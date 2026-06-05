Volodimir Zelenszkij hamarosan Budapestre látogathat

Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról – ezt válaszolta Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete a Magyar Hang megkeresésére, miután a lap – a hozzá eljutott információk alapján – arról érdeklődött, megerősítik-e, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar fővárosba jön a napokban.
Arra, hogy a találkozóra pontosan mikor kerülhet sor, Sándor Fegyir már azt írta, pontos időpont nincs megadva.
Az erre vonatkozó kérdésre a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón ugyancsak az hangzott el, hogy Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij találkozójának az időpontja egyelőre nem világos, ha előrelépés lesz, azt a miniszterelnök közölni fogja.Három országból nem jöhetnek vendégmunkások, törvénnyel fognak fellépni a gyűlöletpropaganda ellen – Ez volt a kormányszóvivői sajtótájékoztató
Magyar Péter még szerdán jelentette be, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Hozzátette, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.Magyar Péter bejelentette, teljes körű megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól Ukrajnával