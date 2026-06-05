Önként vállalta a kiadatását a befolyással üzérkedés miatt tavaly elítélt Radnai László

kiadatás;nemzetközi elfogatóparancs;Portik Tamás;Radnai László;

2026-06-05 13:12:00 CEST

A Portik-ügyek koronatanúja ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, miután a börtön elől Dubajba menekült. Most viszont hazatér Magyarországra, állítása szerint megromlott egészségügyi állapota miatt.

Nemrég kapcsolatba lépett a Telex újságírójával a Portik-ügyek koronatanúja, a börtön elől Dubajba menekülő Radnai László, és elárulta: megromlott egészségügyi állapota miatt haza akar térni, önként vállalja kiadatását.

A rendszerváltás utáni magyar szervezett bűnözés emblematikus figurája, Radnai László volt az, aki koronatanúként segítette a rendőrséget a kilencvenes évek megoldatlan emberölési ügyeiben, és akinek vallomásai hozzájárultak ahhoz, hogy Portik Tamás börtönbe kerüljön.

Radnait befolyással üzérkedés miatt tavaly jogerősen elítélték, de ő nem vonult be a börtönbe, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Azt is lap írta meg korábban, hogy Radnai Dubajba menekült. Nemrég úgy döntött, önként vállalja a kiadatását, állítása szerint nagyon leromlott az egészségügyi állapota. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Radnai lemondott a hosszadalmas kiadatási eljárásról, így a folyamat hetek vagy hónapok helyett viszonylag gyorsan lezajlik. Radnai egyik családtagja pénteken arról tájékoztatta a Telexet, hogy a férfit hamarosan Magyarországra szállíthatják, a lap információ szerint Dubajt már el is hagyta.

A lap emlékeztet: Radnai László a kilencvenes évek alvilágának ismert alakja volt, 2006-ban a kecskeméti maffiaperben 12 év fegyházbüntetésre ítélték. Idő előtt szabadult, a köztársasági elnök kegyelmet adott neki 2012-ben. Hivatalosan az egészségi állapotával magyarázták a szabadlábra helyezését, de már akkor nyílt titok volt, hogy azért jöhetett ki a börtönből, mert terhelő vallomást tett a kilencvenes évek – sokáig felderítetlen – gyilkosságaival, egyebek mellett Prisztás József, Domák Ferenc és Seres Zoltán meggyilkolásával, valamint a Fenyő-gyilkossággal és az Aranykéz utcai robbantással kapcsolatban.