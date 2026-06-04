MSZP;Fidesz;vesztegetés;Molnár Zsolt;Láng Zsolt;letartóztatások;Momentum;Őrsi Gergely;

2026-06-04 17:11:00 CEST

Elrendelték Molnár Zsolt, Őrsi Gergely, Láng Zsolt és öt másik személy letartóztatását, Molnár Zsoltot bilincsben vitték el

A Fidesztől az MSZP-n át a Momentumig terjed a gyanúsítottak köre.