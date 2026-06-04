Elrendelték Molnár Zsolt, Őrsi Gergely, Láng Zsolt és öt másik személy letartóztatását, Molnár Zsoltot bilincsben vitték el

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi volt szocialista és Láng Zsolt korábbi II. kerületi fideszes polgármester letartóztatását. Az ügyészség indítványa nyomán, a bíróság döntését követően rács mögé kerül Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbuda-békásmegyeri Fidesz-elnök, két momentumos politikus és két cégvezető is – írja a 24 a budapesti parkfenntartási ügyben született döntésről. Az Index úgy értesült, hogy Molnár Zsoltot bilincsben ültették be a rendőrautóba, a letartóztatottakat pedig a Nagy Ignác utcába viszik. – Szeretünk Geri, minden rendben lesz – kiáltotta a a távozó rendőrautónak Őrsi Gergely testvére a II. kerület polgármesterének támogatói társaságában.
Korábban lapunk is megírta, hogy tizenkét összesen már 32 hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség abban a pártokon átívelő kétmilliárd forintos korrupciós ügyben. A vádhatóság megerősítette, hogy kezdeményezte Őrsi Gergely II. kerületi polgármester és a kerület korábbi fideszes vezetője, Láng Zsolt, Gór Csaba II. kerületi fideszes politikus és Puskás Péter, a budapesti III. kerületi Fidesz-elnök, Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselő, illetve Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselő és Matisz Károly, a Momentum volt pártigazgatójának letartóztatását is.
A megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló cég tényleges irányítója 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozícióban lévő személyeket vesztegetett. A kifizetések célja az volt, hogy a vállalkozó cégei folyamatosan szerződésekhez jussanak, a meglévő szerződéseik fennmaradjanak, illetve a feltételeik javuljanak. A vesztegetés összege a közlemény szerint meghaladja a kétmilliárd forintot.Elképesztő a névsor, 32 embert hallgattak ki, ismert politikusok letartóztatását kezdeményezték a kétmilliárd forintos budapesti korrupciós ügybenŐrsi Gergely ügyvédje szerint a II. kerületi polgármester ellen nincs bizonyítékKét fideszes politikus letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség a budapesti parkfenntartási korrupciós ügybenParkfenntartási iratokat keresett a XV. kerületi önkormányzatnál az ügyészség