Közvetlenül Magyar Péter látogatása előtt hazarendelték a párizsi magyar nagykövetet és a feleségét is

párizsi nagykövet;Magyar Péter;

2026-06-05 13:25:00 CEST

Tromler Miklós Erik 29 éves helyettesét szintén hazarendelték, a közeljövőben minden fontosabb nagyköveti poszton változás jöhet.

Magyar Péter látogatása előtt gyorsan hazahívták a párizsi magyar nagykövetség vezetőjét – értesült a Magyar Hang. A lap információi szerint Tromler Miklós Erik 29 éves helyettesét szintén hazarendelték, valamint a nagykövetségen dolgozó feleségének is haza kellett jönnie.

A nagykövetséget ideiglenes jelleggel most Galicza György vezeti. Orbán Anita külügyminiszter korábban Íjgyártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet hívta vissza, míg Breuer Klára azért jött haza Helsinkiből, hogy államtitkárként dolgozzon tovább.

A lap minisztériumi forrásai szerint a közeljövőben minden fontosabb nagyköveti poszton változás jöhet, mivel az Orbán-kormány alapvetően politikai kinevezettekkel töltötte fel ezeket (Tromler Miklós is ilyen volt), így csomagolhatnak a washingtoni, a moszkvai, a londoni, a pekingi, a prágai, a pozsonyi, a belgrádi és a bukaresti magyar nagykövetség vezető tisztviselői is.

A Külügyminisztérium a Magyar Hang cikkének megjelenéséig nem válaszolt, a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón azonban Szondi Vanda kormányszóvivő megerősítette az értesülést. A hazarendeléssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „ez a normál ügymenet része”.