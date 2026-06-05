A debreceni CATL szabálytalanul engedett a csatornába zöld folyadékot, megbírságolja az akkugyárat a kormányhivatal

Szabálytalanul engedtek a csatornába zöld színű, folyékony hulladékot, ezért CATL debreceni akkumulátorgyára ellen eljárást indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal – írja a Telex.
A hatóság a lap megkeresésére azt közölte, hogy a gyár telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipariszennyvíz-előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát, a vállalatot pedig arra kötelezte, hogy végezze el a tisztítást a kommunális szennyvízhálózaton és a csapadékvíz-elvezetőn.
„A CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a fenti jogsértések miatt mindkét hatóság ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat is”
– írta a portálnak a kormányhivatal.
Szerintük az első mérések valóban nem mutattak ki egészségkárosító szennyezést, de újra elvégezték azokat, az eredményekről pedig tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. Közben Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el a szennyezéssel kapcsolatban.
Mint arról a Népszava is beszámolt, május 5-én este élénkzöld folyadék bugyogott fel a csatornából a kínai akkugyár kapuja előtt. Ezzel kapcsolatban a gyár vezetése később azt közölte: a nyomáspróba zöld színnel festett vizét engedték a csatornába, de annak semmilyen környezetkárosító hatása nincs.Élénkzöld folyadék bugyog a csatornából a debreceni CATL-gyár előtt, a tiszás képviselők vizsgálatot követelnekMagzatkárosító oldószert, rákkeltő vegyületeket találtak a debreceni CATL-gyár előtt felbuggyanó zöld folyadékban