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2026-06-05 14:00:00 CEST

A debreceni CATL szabálytalanul engedett a csatornába zöld folyadékot, megbírságolja az akkugyárat a kormányhivatal

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal vizsgálata szerint a zöld színű, folyékony hulladékot szabálytalanul engedték a csatornába, ezért eljárást indítottak a kínai akkugyár ellen.