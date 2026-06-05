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A CATL akkumulátor gyár Debrecenben

A debreceni CATL szabálytalanul engedett a csatornába zöld folyadékot, megbírságolja az akkugyárat a kormányhivatal

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal vizsgálata szerint a zöld színű, folyékony hulladékot szabálytalanul engedték a csatornába, ezért eljárást indítottak a kínai akkugyár ellen.

Szabálytalanul engedtek a csatornába zöld színű, folyékony hulladékot, ezért CATL debreceni akkumulátorgyára ellen eljárást indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal – írja a Telex.

A hatóság a lap megkeresésére azt közölte, hogy a gyár telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipariszennyvíz-előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát, a vállalatot pedig arra kötelezte, hogy végezze el a tisztítást a kommunális szennyvízhálózaton és a csapadékvíz-elvezetőn.

„A CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a fenti jogsértések miatt mindkét hatóság ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat is”

– írta a portálnak a kormányhivatal.

Szerintük az első mérések valóban nem mutattak ki egészségkárosító szennyezést, de újra elvégezték azokat, az eredményekről pedig tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. Közben Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el a szennyezéssel kapcsolatban.

Mint arról a Népszava is beszámolt, május 5-én este élénkzöld folyadék bugyogott fel a csatornából a kínai akkugyár kapuja előtt. Ezzel kapcsolatban a gyár vezetése később azt közölte: a nyomáspróba zöld színnel festett vizét engedték a csatornába, de annak semmilyen környezetkárosító hatása nincs.

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