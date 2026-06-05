Filozófusok állnak ki az etikaoktatás mellett

közoktatás;etika;filozófusok;nyílt levél;Történelemtanárok Egylete;hit- és erkölcstanoktatás;

2026-06-05 15:25:00 CEST

A Történelemtanárok Egylete nemrég a kötelező erkölcstan tanításának eltörlését, a hittan fakultatív oktatását követelte. Ezzel szemben a Magyar Filozófiai Társaság szerint az etikaórákra feltétlenül szükség van a közoktatásban, alaptantárgyként.

Arra kérjük a kormányzatot, az oktatási tárcát, hogy ismerje el és használja fel az etikaórákban, etikatanár-képzésekben meglévő potenciált a közoktatás megreformálása során – írja nyílt levelében a Magyar Filozófiai Társaság (MFT). A civil szervezet Facebook-oldalán azután tette közzé gondolatait az etikaoktatás fontosságáról, miután másfél héttel ezelőtt a Történelemtanárok Egylete állásfoglalásában követelte „a kötelező erkölcstan oktatásának megszüntetését, valamint a hittan fakultatív formában történő tanítását”.

A filozófusok amellett, hogy üdvözlik a közoktatásban tervezett változásokat, elsősorban a gyermekbarát, pedagógusbarát és demokráciabarát irányvételt, kiemelik, hogy az etikatanár-képzésben tanító szakembereknek, etikatanároknak éppen ezen értékek védelmében és az etikaoktatás képviseletében meg kell szólalniuk. – Attól tartunk, hogy sokan félreértik vagy nem tudják pontosan, mit jelent, illetve milyen lehetőségeket hordoz az etikaoktatás a közoktatásban, és összetévesztik azt a világnézeti alapokon nyugvó hit- és erkölcstannal – teszik hozzá, különösen, hogy a történelemtanárokat tömörítő szervezet azt is írta, hogy „az Alkotmánynak nem kellene kötelező értékrendet előírnia, a vallási és világnézeti hovatartozás pedig magánügy”.

Az állami iskolákban jelenleg az etika alternatívájaként lehet hit- és erkölcstant tanulni. Azonban az etika semmilyen módon nem diktál vallást vagy világnézetet, s nem is támadja ezeket. Sokkal inkább arra nevel, hogy a különböző vallási, világnézeti, társadalmi háttérből érkező gyerekek képesek legyenek értékeket egyeztetni. Arra tanít, hogy hogyan lehet egy közösségben sokféle értéket, tapasztalatot konstruktívan integrálni – tisztázza a félreértéseket az MFT.

Hangsúlyozzák, hogy az etika az az óra, ahol a gyerekek – különösebb teljesítménynyomás nélkül – szabadon és játékosan beleképzelhetik magukat egymás vagy mások helyébe. – Megfogalmazhatják vagy alkotva, játszva kifejezhetik saját értékekkel vagy azok hiányával, konfliktusaival kapcsolatos tapasztalataikat. Megtanulnak kritikusan gondolkodni, különböző értékekkel kapcsolatban érvelni. Átélhetik, hogy eltérő világnézetű, tapasztalati hátterű emberek is képesek konstruktívan és felelősségteljesen beszélgetni. Hogy tényleg mindenki véleménye számít. A jól megtartott etikaóra alapvető demokráciatanulás. Feltétlenül szükség van rá a közoktatásban, nemcsak fakultatív értelemben, hanem alaptantárgyként – olvasható a nyílt levélben, kiemelve, hogy mind az etika, mind a filozófia az európai kulturális identitás és értékrend alappillérei.