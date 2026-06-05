Kiderült, milyen néven indulhat el a TV2 új hírműsora

védjegy;TV2;Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala;TV2 Tények;

2026-06-05 15:25:00 CEST

Beadták a védjegykérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

A „TV2 Híradó”, valamint a „TV2 Hírek” kifejezésekre adtak be védjegykérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához – vette észre a hivatal honlapján elérhető védjegybejelentő adatlapokban a HVG.

A TV2 új hírműsorának lehetséges címeire utaló védjegykérelmeket május 27-én a TV2 Média Csoport Zrt. nevében adta be annak jogi képviselője.

Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója május elején erősítette meg a 444-nek, hogy vége a Tényeknek. Akkor úgy fogalmazott: „jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brandekkel, a tanulságok levonását követően, a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson”.