Ukrajna elismerte, övé volt a Romániában felrobbant tengeri drón

Románia;Ukrajna;drón;

2026-06-05 16:26:00 CEST

A drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt vesztették el az irányítást. A román katasztrófavédelem közlése szerint a robbanásban senki sem sebesült meg.

Ukrajna elismerte pénteken, hogy a reggel a Fekete-tenger partján fekvő romániai Konstanca kikötőjében felrobbant tengeri drón az ukrán haditengerészethez tartozott. Kijev szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást.

Az ukrán haditengerészet a Facebookon közzétett közleményében azt írta, hogy a fekete-tengeri műveleti övezetben végrehajtott feladatok során az ukrán fegyveres erők haditengerészetének egyik személyzet nélküli tengeri drónja az ellenség rádióelektronikai hadviselési eszközeinek hatására elvesztette az irányítását, és Románia partjai közelébe sodródott. „A polgári lakosság veszélyeztetésének elkerülése érdekében a szükséges információkat átadtuk a román haditengerészetnek” – emelték ki közleményükben.

A konstancai kikötőben röviddel azután robbanás történt, hogy megtalálták a tengeri drónt. A román katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint a robbanásban senki sem sebesült meg – fűzte hozzá az Ukrinform hírügynökség.A lexandru Turturica, a román haditengerészet szóvivője elmondta, hogy a drónt péntek reggel észlelték a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) központjának közelében, amely a konstancai kikötő területén található.