Tengeri drón robbant fel Romániában, a constanțai kikötőben

Felrobbant egy tengeri drón pénteken Romániában, a constanțai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében. Nincsenek áldozatok – közölte a román védelmi minisztérium.
A robbanás akkor következett be, amikor a hatóságok már lezárták a környéket, és a drónt a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a parti őrség és a minisztérium szakemberei vizsgálták.
A tárca cáfolta azt a feltételezést, hogy a drón valamely romániai hadgyakorlatról került volna a kikötőbe. A román védelmi minisztérium szerint
az orosz-ukrán háborúban használt távirányított szerkezetekhez hasonló drónról van szó, amely azt követően robbant fel, hogy működésbe lépett az önmegsemmisítő rendszere.
A kikötőt a hatóságok lezárták. Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára közölte, a robbanás után üzenetet küldtek a mobiltelefonokra, amelyben arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy hagyják el a környéket, vonuljanak fedezékbe, ha újabb robbanás következne be. A rohammentő szolgálat két helikopterét küldték a helyszínre, hogy átkutassa a kikötő környékét, abból a feltételezésből kiindulva, hogy „ha volt egy drón, több is lehet” – magyarázta az államtitkár.Orosz drón csapódott be egy romániai lakóházba, ketten megsérültek
A román média beszámolói szerint a kikötőben megfeneklett, mintegy 7-8 méter hosszú drónt hajnalban fedezték fel az ARSVOM munkatársai, a robbanás pedig 10 óra 30 perckor következett be. Az olajtermináltól alig 500 méternyire megfeneklett drónról készült fotók alapján a hírtelevíziók által megszólaltatott katonai szakértők
azt valószínűsítették, hogy GPS-szel irányított ukrán gyártmányú szerkezetről van szó.
A román államfő útban Montenegró felé értesült arról, hogy tengeri drón robbant a constanța-i kikötőben. Nicusor Dan Facebook-bejegyzésében rámutatott: a hatóságok legfontosabb szempontja az volt, hogy megelőzzék a személyi sérüléseket, ami a jelek szerint sikerült. Másik prioritás a kikötői infrastruktúra biztonságba helyezése volt.
A román államfő kiemelte: ez már a második jelentős biztonsági incidens a héten, miután szerdán tengeri akna sodródott a román tengerpartra, az előző héten pedig Galacon csapódott be orosz drón egy lakóépületbe.
„A Románia szomszédságában zajló katonai konfliktus miatt nyilvánvaló, hogy a biztonsági helyzet nagyon érzékeny, ezért továbbra is magas szintű éberséget fogunk fenntartani. Az ilyen különösen súlyos helyzetek az Oroszország által Ukrajna ellen indított agressziós háború közvetlen következményei. A NATO fekete-tengeri tagállamaként továbbra is szorosan együttműködünk szövetségeseinkkel, és minden szükséges intézkedést meg fogunk tenni állampolgáraink és nemzeti érdekeink védelme érdekében” – írta közösségi oldalán a román államfő.Drónok zuhantak le Lettország területén, az orosz határ mentén van, ahol nem nyitnak ki az iskolákDrónberepülések miatt kérnek légtérvédelmi erősítést a Baltikum államai