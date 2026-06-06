Mintha két Fidesz jönne létre, Gulyás Gergely feltűnően más stílust képvisel a szélsőjobb felé tartó Orbán Viktornál

Fidesz;Orbán Viktor;változás;jobboldal;szélsőjobboldal;Gulyás Gergely;

2026-06-06 13:00:00 CEST

Orbán Viktor csak akkor tudna hitelesen visszafordulni a polgári közép felé, ha beismerné, hogy hosszú éveken keresztül hibás politikai stratégiát követett.

Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője mellett két országgyűlési parlamenti képviselő, a fideszes Szűcs Gábor és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is felszólalt a trianoni évfordulón tartott demonstráción a román nagykövetségnél. A Tisza Párt nem fogadta el a meghívást.

Manifesztálódni látszik az, amiről Orbán Viktor a Fidesz súlyos választási veresége után beszélt. A volt miniszterelnök egyik „igeforrásaként” jelölte meg a Vadhajtások elnevezésű szélsőjobboldali, szalonképtelen portált, majd a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról értekezett, hogy a „szélen kell kezdeni az újjáépítést”. Különben a „tábor széle letörik, radikális válaszokat keres, eltávolodik a polgári középtől, és a jobboldal kettészakad”. Végképp összenő, ami összetartozik?

Hunyadi Bulcsú, a Political Capital radikalizmus és extrémizmus programjának vezetője a Népszavának nyilatkozva kitért arra, hogy az ominózus rendezvényt, ahol a Fidesz és a KDNP képviselője is beszédet mondott, szolidaritási tüntetésként hirdették meg a „román állam által jogtalanul kilakoltatott nagyváradi premontrei apát, Fejes Rudolf Anzelm és a nagyváradi magyar közösség mellett”.

Elvileg ez nemes ügy, ami indokolttá tehetné a nemzeti összefogást. Csakhogy – hívta fel a figyelmet Hunyadi Bulcsú – nem szabad eltekinteni attól, hogy a demonstrációt a Mi Hazánkhoz kötődő Magyar Jelen hirdette meg, a tüntetésen többek között a Kitörés emléktúra egyik szervezőjeként ismert Moys Zoltán is szónokolt, vagy újságíróként az a Lipták Tamás, aki korábban a Légió Hungária budapesti vezetőjeként jelent meg a nyilvánosságban. Elmondható, hogy az eseményen – ahol revizionista szövegek is elhangzottak – a szélsőjobb legszéle is képviseltette magát. A Fidesz és a KDNP politikusa ilyen környezetben szerepelt.

Hunyadi Bulcsú emlékeztetett arra, hogy az „egy a zászló, egy a tábor” jelszó már jóval 2010 előtt megszületett, a Fidesz ennek jegyében igyekezett elfoglalni a teljes jobboldalt. Orbán akkor kezdett veszélyforrásként tekinteni a Mi Hazánkra, amikor felmerült a lehetősége annak, hogy Toroczkaiék bizonyos témákkal szavazókat vihetnek el a Fidesztől. Éppen ezért a Fidesz gyorsan lecsapott ezekre, próbálta uralni a napirendet. Dúró Dóra elhíresült könyvdarálása után például hasonló szellemiségű melegellenes törvényt fogadott el a fideszes többségű parlament.

Régóta látszik az is, hogy

Orbán Viktor rendszere nem képes finomodni, a saját gravitációs erejéből adódóan csak egyre inkább radikális irányba tud mozogni

– hangsúlyozta Hunyadi Bulcsú. Orbán Viktor soha nem ismeri el, hogy bármilyen hibát elkövetett volna. Márpedig csak akkor tudna hitelesen visszafordulni a polgári közép felé, ha beismerné, hogy hosszú éveken keresztül hibás politikai stratégiát követett.

Orbán Viktor a támogatásáról biztosította George Simion magyarellenes román elnökjelöltet, a kampány során a Fidesz egyáltalán nem foglalkozott a Benes-dekrétumok ügyével, nem tiltotta be a Pride-ot – idézte fel Hunyadi Bulcsú. Sokan a szélsőjobboldali közegben (is) olyan cinikus pártként tekintenek a Fideszre, amely csak a saját érdekeit nézi, nem kell komolyan venni azt, amit mond. A Fidesznek ezen a téren is vannak nehézségei, nem lesz könnyű dolga, ha hitelesen akarja megszólítania a radikális jobboldali szavazókat.

Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője úgy látja,

nem egy jól kidolgozott mesterterv szerint halad a Fidesz újraszervezésére, inkább új koncepció keresése zajlik.

Amit Orbánék most próbálgatnak, pár hónap múlva talán nem lesz aktuális, mert rájönnek arra, hogy nem működik. A menekültellenes kampányt például a Fidesz éveken keresztül építette fel. Ezúttal nem erről van szó: újratervezés és improvizáció folyik.

Ebben a helyzetben, amikor egyre csökken a Fidesz népszerűsége, nem kizárólag a Tisza jelent komoly konkurenciát, hanem – más léptékben, persze – a Mi Hazánk is. Ha már egyszer Orbán Viktor a Tiszával nem tud mit kezdeni, legalább azt szeretné megakadályozni, hogy még többen lemorzsolódjanak a támogatói közül, és átpártoljanak a Mi Hazánkhoz. Hiszen Toroczkai László pártja hasonló gondolatvilágot képvisel, mint a Fidesz, de nem kapcsolódnak hozzá korrupciós botrányok.

Orbánnak tehát meg kell állítania a potenciális „választói migrációt”, ezért akarja megerősíteni a szélsőjobboldali szárnyat. Ha ez sikerült, akkor jöhet a „közép” stabilizálása. Azzal ugyanis tisztában van, hogy csak a szélsőjobboldallal nem tud választást nyerni – rögzítette a Policy Solutions elemzője.

Kérdésünkre, hogy az eddiginél is látványosabb elköteleződés a szélsőjobboldal felé nem riasztja-e el a Fidesz még meglévő polgári szavazóit, Győri Gábor közölte: könnyen lehet, hogy azoknak, akik máig Orbán táborában maradtak, a másodlagos pártpreferenciája már egyértelműen a Mi Hazánk. Még ebből sem feltétlenül következik, hogy jó ötlet egy színpadra állni a Mi Hazánkkal. A közelmúlt azonban nem a Fidesz jó ötleteiről, sokkal inkább a melléfogásairól szól – konstatálta.

Győri Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető jóval mérsékeltebb stílust képvisel, mint Orbán Viktor. Ez korábban is így volt, de most szembetűnő a különbség. Olyan benyomásunk támadhat, mintha két Fidesz jönne létre: a parlamenti Gulyás Gergely vezetésével, valamint a parlamenten kívüli Orbán Viktor égisze alatt. Mindez egy belső, kimondatlan ellentét megjelenése is lehet, de Győri Gábor valószínűbbnek tartja, hogy tudatos feladatmegosztás történt. Orbán szólítja meg a keménymagot, Gulyás pedig a megmaradt, vagy a volt, de talán még visszahozható polgári szavazókat.