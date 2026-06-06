Alapszabályt módosíthat a Fidesz, az önkormányzatokhoz igazítanák a párt működését

Fidesz;önkormányzatok;alapszabály-módosítás;

2026-06-06 11:32:00 CEST

A munkát Navracsics Tibor fogja össze.

Alapjaiban módosulhat a Fidesz szervezeti felépítése a párt jövő szombati kongresszusán, ahol alapszabály-módosításról dönthetnek - írja a hvg.

Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke a lapnak azt mondta, a javaslat alapján megszűnne a választókerületi rendszer, a párt szervezete pedig az önkormányzati rendszerhez igazodna. A Fideszben települési csoportok és megyei választmányok működnének.

Az új rendszerben a megyei választmányok megyei elnököket választanának, akik automatikusan bekerülnének az elnökségbe. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a testület húsz megyei, illetve fővárosi elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, valamint a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből állna.

A megyei küldöttgyűléseken jelenleg az új szervezeti felépítésről szóló javaslatot vitatják meg, személyi döntések csak ezután születhetnek. A HVG szerint Navracsics Tibor fogja össze azt a munkát, amelyben a párt megújulását elsősorban a megyei és települési önkormányzatok tagjaitól várják.

Navracsics Tibor közben a Facebook-oldalán azt írta, a Fidesz megújulása akkor lehet a közvélemény számára is meggyőző, ha az elnökségben legalább egy sikeres polgármester is helyet kap. Példaként Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét, Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg polgármesterét, Hernádi Ádámot, Esztergom polgármesterét és Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét nevezte meg.