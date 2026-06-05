Fidesz;tüntetés;szélsőjobboldal;Miniszterelnökség;Mi Hazánk Mozgalom;

Toroczkai László a tüntetésre menet még jókedvű volt

Bede Zsolt, Németh Balázs és Toroczkai László tüntetést szervezett a Miniszterelnökség elé, Magyar Péter zászlót lengetve fogadta a résztvevőket

A résztvevők Sulyok Tamás államfőt éltették és a Miniszterelnökség teraszán Radnai Márkkal megjelent Magyar Péter lemondását követelték.

Felhergelt, artikulálatlanul kiabáló, kivégzéssel fenyegetőző polgártársak óriási kereszttel és magyar zászlóval tüntettek a magyaroknak járó 6 ezer milliárd forintos uniós forrás ellen – tette közzé Facebook-oldalán egy videófelvétellel illusztrálva a szélsőjobboldali tüntetést Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, hogy „ennyi maradt az egykori több milliós polgári oldalból: Bede Zsolt, Németh Balázs és Toroczkai László nagykoalíció, ezer fős »tömeggel«”.  – Folytatjuk a munkát. ui.: a hazaáruló egy szó – zárta rövidre Magyar Péter a posztot.

A Fideszhez, illetve a Mi Hazánkhoz kötődő szereplők a Magyar-kormány politikája, pontosabban az Európai Bizottsággal kötött megállapodása ellen tüntettek. A Magyar Hang beszámolója szerint Dopeman, Németh Balázs és Toroczkai közösen demonstráltak, amiről a Magyar Nemzet is beszámolt. A tüntetést úgynevezett jobboldali influenszerek szervezték, s a rendezvényen felszólalt a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László is. Szerinte hiába védjük a szerb-magyar határt, ha a migránsok az olasz és spanyol partokon bejönnek, „aztán a paktum értelmében idehozzák őket”.

A Magyar Nemzet szerint a résztvevők Sulyok Tamás államfőt éltették és a Miniszterelnökség teraszán Radnai Márkkal megjelent Magyar Péter lemondását követelték. Németh Balázs is videót tett közzé, amelyen arról beszélt, hogy Magyar szándékosan hergeli a felvonulókat. (Miközben ezt ecsetelte, Magyar Péter éppen szívet mutatott a felvonulóknak.)

Magyar Péter videóján egyébként egy nő artikulálatlanul azt kiabálta, üzenjék meg Magyar Péternek, hogy a haza nem eladó, majd egyből azt, hogy hazaáruló, válaszul a kormányfő egy magyar zászlót lengetett. Egy fekete csuklyás, férfi nemzeti címeres sállal a nyakában a nemi szerveit nadrágon keresztül rángatta és mutogatta a miniszterelnök felé. Volt, aki két középső ujját egyszerre mutatta föl az erkélyre, egy nő csak az egyiket, egy dühös férfi kétszer is kurvaanyázott, miközben a videó aláfestő zenéjeként felcsendült a világhírű Love Is in the Air című dal, Magyar Péter pedig szívet formált az ujjaival.

Az orosz elnök és hadikörnyezete gúnyosan söpörte le az ukrán elnök tűzszünetet és békét szorgalmazó levelét. Megint azt üzenték neki, hogy ha akar, mehet Moszkvába.