Bede Zsolt, Németh Balázs és Toroczkai László tüntetést szervezett a Miniszterelnökség elé, Magyar Péter zászlót lengetve fogadta a résztvevőket

Fidesz;tüntetés;szélsőjobboldal;Miniszterelnökség;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-06-05 21:12:00 CEST

A résztvevők Sulyok Tamás államfőt éltették és a Miniszterelnökség teraszán Radnai Márkkal megjelent Magyar Péter lemondását követelték.

Felhergelt, artikulálatlanul kiabáló, kivégzéssel fenyegetőző polgártársak óriási kereszttel és magyar zászlóval tüntettek a magyaroknak járó 6 ezer milliárd forintos uniós forrás ellen – tette közzé Facebook-oldalán egy videófelvétellel illusztrálva a szélsőjobboldali tüntetést Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, hogy „ennyi maradt az egykori több milliós polgári oldalból: Bede Zsolt, Németh Balázs és Toroczkai László nagykoalíció, ezer fős »tömeggel«”. – Folytatjuk a munkát. ui.: a hazaáruló egy szó – zárta rövidre Magyar Péter a posztot.

A Fideszhez, illetve a Mi Hazánkhoz kötődő szereplők a Magyar-kormány politikája, pontosabban az Európai Bizottsággal kötött megállapodása ellen tüntettek. A Magyar Hang beszámolója szerint Dopeman, Németh Balázs és Toroczkai közösen demonstráltak, amiről a Magyar Nemzet is beszámolt. A tüntetést úgynevezett jobboldali influenszerek szervezték, s a rendezvényen felszólalt a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László is. Szerinte hiába védjük a szerb-magyar határt, ha a migránsok az olasz és spanyol partokon bejönnek, „aztán a paktum értelmében idehozzák őket”.

A Magyar Nemzet szerint a résztvevők Sulyok Tamás államfőt éltették és a Miniszterelnökség teraszán Radnai Márkkal megjelent Magyar Péter lemondását követelték. Németh Balázs is videót tett közzé, amelyen arról beszélt, hogy Magyar szándékosan hergeli a felvonulókat. (Miközben ezt ecsetelte, Magyar Péter éppen szívet mutatott a felvonulóknak.)

Magyar Péter videóján egyébként egy nő artikulálatlanul azt kiabálta, üzenjék meg Magyar Péternek, hogy a haza nem eladó, majd egyből azt, hogy hazaáruló, válaszul a kormányfő egy magyar zászlót lengetett. Egy fekete csuklyás, férfi nemzeti címeres sállal a nyakában a nemi szerveit nadrágon keresztül rángatta és mutogatta a miniszterelnök felé. Volt, aki két középső ujját egyszerre mutatta föl az erkélyre, egy nő csak az egyiket, egy dühös férfi kétszer is kurvaanyázott, miközben a videó aláfestő zenéjeként felcsendült a világhírű Love Is in the Air című dal, Magyar Péter pedig szívet formált az ujjaival.