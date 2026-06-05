Vlagyimir Putyin az orosz katonáknak üzenve válaszolt Volodimir Zelenszkij levelére

Vlagyimir Putyin;nyílt levél;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-06-05 20:09:00 CEST

Az orosz elnök és hadikörnyezete gúnyosan söpörte le az ukrán elnök tűzszünetet és békét szorgalmazó levelét. Megint azt üzenték neki, hogy ha akar, mehet Moszkvába.

Ebben az esetben „nem a levél szerzőihez, nem a levélírói műfaj szerelmeseihez, hanem a harcvonalon álló orosz katonákhoz kell szólnunk” – reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek egy semleges országban találkozót kérő levelére Vlagyimir Putyin a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint. Az orosz elnök a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum pénteki plenáris ülésén válaszolt, sajátos stílusban utasítva el mindenféle békejobbot, és annak még csak a lehetőségét is.

„Elvtársak, katonák és tengerészek, altisztek és tiszthelyettesek, tisztek, admirálisok és tábornokok, az egész ország rátok néz, az egész ország büszke rátok és bízik bennetek. Dolgozzatok, testvérek!” – ezekkel a további harcra buzdító szavakkal zárta le a maga részéről az ügyet Putyin. Ezt még a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov megtoldotta még egy jótanáccsal, amely szerint „ha Zelenszkij valóban találkozni akar az orosz elnökkel, bármikor Moszkvába jöhet”.

Az orosz elnök környezete még Vlagyimir Putyin minden kezdeményezést lesöprő válasza előtt megágyazott annak a TASZSZ beszámolója szerint. – Szergej Mironov, az Igazságos Oroszország nevű párt vezetője a békekészség utánzásának nevezte az ukrán elnök próbálkozását, Andrej Kartapolov, az állami duma védelmi bizottságának vezetője kétségbeesett lépésnek, békéért való könyörgési kísérletnek minősítette a levelet.

Amint arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij csütörtökön Vlagyimir Putyinnak címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést – „Ukrajna javasolja a köztünk dúló háború rendezését. Találkozót javaslok önnek” – fogalmazott az ukrán elnök, aki világos találkozási időpont kijelölését tartaná szükségesnek. Azt is kiemelte, hogy a találkozót egy harmadik ország területén, Svájcban, Törökországban vagy az arab világ valamelyik országában tarthatnák meg. – „Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben, nincs mit keresnie” – tette hozzá Volodimir Zelenszkij, a pénteken megismételt ajánlatra.