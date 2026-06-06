Magyar Péter: Jövő héten benyújtják a közmédia átalakításával kapcsolatos törvényjavaslatot

törvényjavaslat;közmédia;MTVA;Magyar Péter;

2026-06-06 09:41:00 CEST

A Tisza-kormány kiegyensúlyozott tájékoztatást szeretne.

Jövő héten a Tisza benyújtja az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítását célzó törvényjavaslatot - tudatta egy szombat reggeli Facebook-posztjában a miniszterelnök.

Magyar Péter közlése szerint ennek célja a kiegyensúlyozott tájékoztatás lesz. „A hír szent, a vélemény szabad” - zárta rövid bejegyzését.

Jelenleg a kormány átvizsgálja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) gazdálkodását, szerződésállományát, vezetői döntéseit, beszerzéseit, hírszerkesztési gyakorlatát, valamint a Duna Médiaszolgáltatóval és Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) fennálló kapcsolatát. Az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága súlyos gazdálkodási aggályokra hivatkozva elutasította az MTVA 2025-ös beszámolóját, ezután pedig költségvetési biztos kirendeléséről döntöttek az MTVA és az NMHH mellé. Az NMHH ugyanakkor jelezte, hogy a sajtóból értesült a döntésről, és nem látja, miként lehetne jogszerűen költségvetési biztost kirendelni ezekhez a szervezetekhez.

A Tisza kormány átalakítási terveire hivatkozva pénteken lemondott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója, Papp Dániel, akit korábban Magyar Péter távozásra szólított fel.