Beadta a felmondását az MTVA vezérigazgatója, a hírhamisító Papp Dániel

felmondás;vezérigazgató;közmédia;Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap;MTVA;Papp Dániel;

2026-06-05 17:03:00 CEST

„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – áll az erről szóló közleményben.

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.

„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – írták. A rövid közlemény azzal zárul, hogy Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait.

Május végén írtunk arról, hogy Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel a közmédiában a gyártásért felelős MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt – akinek 2015 óta papírja van arról, hogy lehet hírhamisítónak nevezni –, illetve a megrendelő, Duna Médiaszolgáltató vezetőjét, Altorjai Anitát, mondván, bizonyságot nyert, hogy a közmédiában az ő utasításukra készültek a Tisza pártot lejárató anyagok.

Magyar Péter korábban még a Tisza párt kétharmados parlamenti választási győzelme előtt ígéretet tett arra, hogy felfüggeszti az MTVA hírszolgáltatását. Bár ez nem történt meg, azt ígérték, hogy az MTVA-t átvilágítják, beszámolóját sem fogadták el a parlament pénzügyi és költségvetési bizottságában, sőt, költségvetési biztost rendeltek ki mellé.

Nemrég az is kiderült, hogy Németh Zsolt, az MTVA „Pitbull” becenévre hallgató csatornaigazgatója a kiszivárgott e-mailek szerint a parlament választás napján egyebek közt azt írta munkatársainak, hogy „csak a balos narratíva fut”, ezért „jobboldali” megszólalókat kell keresni a részvételi adatok értelmezéséhez. Németh emellett utasításba adta a kampány során visszatérő jelleggel azt, hogy a Tisza párt állítólagos energiaterveit sulykolják.

Papp Dánielnek 2015 óta papírja van arról, hogy lehet hírhamisítónak nevezni. Ez egy kúriai döntést jelent az akkori Index elleni perben, miután kiderült, hogy 2011. április 1-jén az MTV Hírcentrumában az ő irányításával készült egy riport, amely azt a benyomást keltette, hogy az akkor Magyarországon járó Daniel Cohn-Bendit zöldpárti EP-frakcióvezető egy sajtótájékoztatón nem válaszolt arra a kérdésre, hogy demokratikus értéknek tartja-e kiskorúak szexuális tárgyú megközelítését, felháborodásában pedig kiviharzott a teremből. Per abból lett, hogy az akkori Index megszerezte birtokába került vágatlan felvételből kiderült, Daniel Cohn-Bendit válaszolt a kérdésre és nem viharzott ki a teremből. 2011. december 3-án jött még egy hasonló allűr, Papp Dániel akkor kiretusáltatta Lomnici Zoltán arcát egy Tőkés Lászlóval készült beszélgetés hátteréből.