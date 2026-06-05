Beadta a felmondását az MTVA vezérigazgatója, a hírhamisító Papp Dániel

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.
„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – írták. A rövid közlemény azzal zárul, hogy Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait.Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel az állami média két vezérigazgatóját
Május végén írtunk arról, hogy Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel a közmédiában a gyártásért felelős MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt – akinek 2015 óta papírja van arról, hogy lehet hírhamisítónak nevezni –, illetve a megrendelő, Duna Médiaszolgáltató vezetőjét, Altorjai Anitát, mondván, bizonyságot nyert, hogy a közmédiában az ő utasításukra készültek a Tisza pártot lejárató anyagok.
Magyar Péter korábban még a Tisza párt kétharmados parlamenti választási győzelme előtt ígéretet tett arra, hogy felfüggeszti az MTVA hírszolgáltatását. Bár ez nem történt meg, azt ígérték, hogy az MTVA-t átvilágítják, beszámolóját sem fogadták el a parlament pénzügyi és költségvetési bizottságában, sőt, költségvetési biztost rendeltek ki mellé.Súlyos aggályok miatt elutasították az MTVA beszámolóját, a Tisza-kormány költségvetési biztost rendel ki
Nemrég az is kiderült, hogy Németh Zsolt, az MTVA „Pitbull” becenévre hallgató csatornaigazgatója a kiszivárgott e-mailek szerint a parlament választás napján egyebek közt azt írta munkatársainak, hogy „csak a balos narratíva fut”, ezért „jobboldali” megszólalókat kell keresni a részvételi adatok értelmezéséhez. Németh emellett utasításba adta a kampány során visszatérő jelleggel azt, hogy a Tisza párt állítólagos energiaterveit sulykolják.E-mailek szivárogtak ki az MTVA-tól, Németh „Pitbull” Zsolt ukázba adta, hogy a a „tiszás energiatervet” ismételjék
Papp Dánielnek 2015 óta papírja van arról, hogy lehet hírhamisítónak nevezni. Ez egy kúriai döntést jelent az akkori Index elleni perben, miután kiderült, hogy 2011. április 1-jén az MTV Hírcentrumában az ő irányításával készült egy riport, amely azt a benyomást keltette, hogy az akkor Magyarországon járó Daniel Cohn-Bendit zöldpárti EP-frakcióvezető egy sajtótájékoztatón nem válaszolt arra a kérdésre, hogy demokratikus értéknek tartja-e kiskorúak szexuális tárgyú megközelítését, felháborodásában pedig kiviharzott a teremből. Per abból lett, hogy az akkori Index megszerezte birtokába került vágatlan felvételből kiderült, Daniel Cohn-Bendit válaszolt a kérdésre és nem viharzott ki a teremből. 2011. december 3-án jött még egy hasonló allűr, Papp Dániel akkor kiretusáltatta Lomnici Zoltán arcát egy Tőkés Lászlóval készült beszélgetés hátteréből.