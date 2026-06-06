Rétvári Bence: A KDNP visszatért a katakomba-kereszténységhez

ellenzék;KDNP;Rétvári Bence;kereszténység;

2026-06-06 14:59:00 CEST

A pártot továbbra is Semjén Zsolt fogja vezetni.

A választás után a Fidesz a mozgalmi működéshez, a KDNP pedig a „katakomba-kereszténységhez” tért vissza - jelentette ki a párt frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Rétvári Bence azt mondta: volt már ilyen többször, és nem félnek tőle.

Kijelentette: a KDNP-nek ellenzékben és kormányon is ugyanazt kell képviselnie: a keresztény értékeket, az életvédelmet, a vallásszabadságot, az egyházi intézmények egyenlő finanszírozását, a családok védelmét és a felebaráti szeretetet. A pártról azt mondta, nyolc fővel alapított önálló frakciót, ami a KDNP történetében kis létszámnak számít, de már az első hetekben elővették kereszténydemokrata világnézeti ügyeiket, és ezek mellett később is kiállnak.

A politikus részsikerként értékelte, hogy a KDNP online tiltakozást és petíciót indított az Alaptörvény módosítását célzó indítvány miatt, amely állítása szerint törölte volna a keresztény kultúra védelmét. Rétvári Bence elmondta: pünkösd alatt több tízezer ember írta alá a petíciót és posztolt a módosítás ellen, a Tisza pedig szerinte a közösségi médiában megjelent tiltakozás miatt visszakozott.

A KDNP most a szívhangrendelet megtartását tartja fontos ügynek, de az ellenzéki politikus beszélt arról is, hogy a párt a Budapest Pride kapcsán is elmondja a véleményét az LMBTQ „családellenes” terveiről. Az abortusztablettát szintén fontos kérdésnek nevezte, mert szerinte a választás után óriási nyomás indult be annak liberalizálása érdekében.

A párt jövőjével kapcsolatban az ellenzéki politikus jelezte, hogy Semjén Zsolt marad a KDNP elnöke, akit a választás után teljes egyetértésben erősítettek meg a poszton. Hozzátette, az új frakcióban Juhász Hajnalka és Máthé Zsuzsa szerinte új hangot hoznak, és erőteljesebben kell megjelenniük a párt összképében.