Ismét dróntámadás érte Szentpétervárat, egy nappal azután, hogy Vlagyimir Putyin felszólalt a városban

Ukrajna;háború;Szentpétervár;dróntámadás;orosz megszállás;

2026-06-06 17:09:00 CEST

Az orosz elnök közölte, nem akar személyesen találkozni az ukrán elnökkel.

Több mint 140 ukrán drónt lőttek le Szentpétervár és a környező Leningrádi terület felett az orosz hatóságok közlése szerint, miközben a városban az orosz gazdasági fórum utolsó napját tartották - írja a BBC.

A támadást az orosz fél példátlannak nevezte, Szentpétervár kormányzója pedig a háború kezdete óta először arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak otthon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy az ukrán erők orosz fegyverraktárakat és a kronstadti haditengerészeti bázist támadták. Azt írta, a drónok ezer kilométert tettek meg Szentpétervár térségéig, és a csapást az orosz támadásokra adott igazságos válasznak nevezte.

A támadás egy nappal azután történt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a szentpétervári fórumon elutasította Zelenszkij közvetlen tárgyalási javaslatát. Putyin azt mondta, jelenleg nem látja értelmét a találkozónak, és megismételte, hogy Oroszország csak akkor fejezné be a háborút, ha eléri céljait. Az ukrán elnök ezzel szemben azt írta, itt az ideje lezárni a háborút, de szerinte Putyin folytatni akarja a harcot. Arról is beszámolt, hogy a dél-oroszországi Krasznodar térségében egy olajraktárat is találat ért.

A BBC szerint a megszállt kelet-ukrajnai Luhanszk régióban a Moszkva által beiktatott hatóságok két autópályán felfüggesztették a buszközlekedést az orosz logisztikát érő ukrán dróntámadások miatt.