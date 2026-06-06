Putyin: Nincs értelme találkozni Zelenszkijjel

Oroszország;Ukrajna;háború;Vlagyimir Putyin;

2026-06-06 11:39:00 CEST

Közölte, hogy a háború addig tart, ameddig Oroszország el nem éri céljait.

Elutasította Volodimir Zelenszkij közvetlen tárgyalási javaslatát Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szerint egyelőre nincs értelme személyes találkozót tartani az ukrajnai háború lezárásáról - írja a BBC.

Zelenszkij csütörtökön nyílt levélben szólított fel tűzszentre, hozzáfűzve, közvetlen tárgyalásokat akar Putyinnal. Azt írta, hiba lenne egyszerűen megvárni, amíg a háború újra az Egyesült Államok figyelmének középpontjába kerül. Putyin a levelet „udvariatlannak” nevezte, és szerinte azt a célt szolgálhatta, hogy ne jöjjön létre négyszemközti találkozó. „Ez a feltételek megteremtése volt egy személyes találkozóhoz, vagy inkább annak megakadályozása? Szerintem az utóbbi” - fogalmazott. Zelenszkij Putyin válasza után a Telegramon azt írta: „Oroszország egyszerűen nem akarja befejezni a háborút. Szerintem sokan csalódtak a világon ebben a válaszban”.

Putyin közben megismételte, hogy a tűzszünet szerinte csak lehetőséget adna Ukrajnának az újraszerveződésre, miközben a ő követelései továbbra sem teljesültek. Azt mondta, Oroszországnak nem néhány hónapra, hanem hosszú távra szóló megállapodásokra van szüksége. „Dolgozzanak a szakértők, álljanak elő megoldásokkal. Ezután találkozhatunk” - mondta.

Az orosz elnök azt is közölte, hogy a háború csak akkor érhet véget, ha Oroszország eléri a kitűzött céljait. A Putyin-rezsim régóta azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyéből és mondjon le a NATO-csatlakozásról. Ukrajna elutasítja a területi engedményeket, álláspontja szerint ezek csak újabb orosz támadásra bátorítanák az oroszokat.