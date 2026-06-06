Putyin: Nincs értelme találkozni Zelenszkijjel

Elutasította Volodimir Zelenszkij közvetlen tárgyalási javaslatát Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szerint egyelőre nincs értelme személyes találkozót tartani az ukrajnai háború lezárásáról - írja a BBC.
Zelenszkij csütörtökön nyílt levélben szólított fel tűzszentre, hozzáfűzve, közvetlen tárgyalásokat akar Putyinnal. Azt írta, hiba lenne egyszerűen megvárni, amíg a háború újra az Egyesült Államok figyelmének középpontjába kerül. Putyin a levelet „udvariatlannak” nevezte, és szerinte azt a célt szolgálhatta, hogy ne jöjjön létre négyszemközti találkozó. „Ez a feltételek megteremtése volt egy személyes találkozóhoz, vagy inkább annak megakadályozása? Szerintem az utóbbi” - fogalmazott. Zelenszkij Putyin válasza után a Telegramon azt írta: „Oroszország egyszerűen nem akarja befejezni a háborút. Szerintem sokan csalódtak a világon ebben a válaszban”.Súlyos támadást indított Ukrajna ellen Oroszország, sokan meghaltak és megsebesültek
Putyin közben megismételte, hogy a tűzszünet szerinte csak lehetőséget adna Ukrajnának az újraszerveződésre, miközben a ő követelései továbbra sem teljesültek. Azt mondta, Oroszországnak nem néhány hónapra, hanem hosszú távra szóló megállapodásokra van szüksége. „Dolgozzanak a szakértők, álljanak elő megoldásokkal. Ezután találkozhatunk” - mondta.
Az orosz elnök azt is közölte, hogy a háború csak akkor érhet véget, ha Oroszország eléri a kitűzött céljait. A Putyin-rezsim régóta azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyéből és mondjon le a NATO-csatlakozásról. Ukrajna elutasítja a területi engedményeket, álláspontja szerint ezek csak újabb orosz támadásra bátorítanák az oroszokat.Vlagyimir Putyin bejelentette, milyen feltételekkel vetne véget a háborúnak Ukrajna ellenVolodimir Zelenszkij szerint a Putyin-rezsim Belaruszt is bevonná az Ukrajna elleni háborúba, akár NATO-tagországok ellen is támadásra készülhet