Lehallgathatta Izrael az amerikai-iráni tárgyalásokat és magas rangú amerikai tisztviselőket is

Irán;Izrael;Egyesült Államok;kémkedés;Steve Witkoff;

2026-06-07 11:02:00 CEST

Célkeresztbe kerülhetett a Pentagon legfőbb politikai tisztviselője és Steve Witkoff, Donald Trump főtárgyalója is.

Egyre növekvő kémfenyegetést lát Izrael részéről a Pentagon, miután kiderült, hogy lehallgathatták az amerikai-iráni tárgyalásokat, sőt, több magas rangú amerikai tisztviselőt is - derül ki a New York Times cikkéből.

A beszámoló szerint az Egyesült Államok és Izrael régóta tudja és eltűri, hogy kémtevékenységet folytatnak egymás ellen, azonban amerikai tisztviselők szerint a zsidó állam ebbéli ténykedése átlépett egy határt, például azért, mert egyebek közt olyan személyeket hallgattak le, mint Steve Witkoff, Donald Trump főtárgyalója, Elbridge A. Colby, a Pentagon legfőbb politikai tisztviselője és annak helyettese, Michael P. DiMino IV.

Az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség és más katonai hírszerző hivatalok által írt jelentés szerint az Izrael által jelentett kémtevékenységi fenyegetettség szintje az elmúlt hetekben a legmagasabb szintre, magasról kritikusra emelkedett. A figyelmeztetés New York Times szerint esélyesen megbonyolíthatja az Egyesült Államok és Izrael közötti katonai háborús tervezés további integrálására irányuló erőfeszítéseket, főleg akkor, ha a Pentagon úgy dönt, hogy korlátozásokat vezet be az izraeli tisztekkel megosztott információkat illetően. Történik mindez akkor, amikor arról is érkeznek hírek, hogy amúgy is növekszik a feszültség a két ország között, mert miközben a Trump-adminisztráció az iráni háború lezárása irányába tesz lépéseket, a Benjamin Netanjahu vezette izraeli kormány továbbra is rezsimváltást akar elérni a perzsa államban és a Hezbollah libanoni síita milícia állásait támadja.

A New York Times felidézi, hogy az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség jelentése azt követően készült, hogy a védelmi személyzet Izraelben azt vette észre, hogy titokban lehallgató szoftvert telepítettek a telefonjaikra. Egy magas rangú amerikai tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy az izraeli hírszerzés aktivitása a második Trump-adminisztráció alatt szabadult el. Olyan fehér házi tisztviselő is akadt azonban, aki hamisnak minősítette a jelentést, Izrael washingtoni nagykövetsége pedig tagadta, hogy az ország amerikai tisztviselők, illetve szervezetek után kémkedne. Az amerikai védelmi minisztérium nem nyilatkozott a lap megkeresésére.