Vlagyimir Putyin is hallatszani fog a Pussy Riot első lemezén

performansz;zene;Pussy Riot;

2026-06-09 13:43:00 CEST

Az album központi témái között szerepel az állami erőszak, a lázadás, a gyógyszerfüggőség kultúrája és a radikális remény.

Megjelenteti első nagylemezét a Pussy Riot – számolt be róla az Artnet. Az orosz feminista punk művészkollektíva CYKA (Szuka, azaz Ribanc) című albuma június 12-én válik elérhetővé a streamingplatformokon. A lemez első kislemeze, a DISOBEY videoklipje részben abból a velencei akcióból készült, amelyet a csoport a 61. Velencei Képzőművészeti Biennálé megnyitóján hajtott végre az orosz pavilon előtt.

A Pussy Riotot 2011-ben alapító Nadya Tolokonnikova az Artnetnek elmondta: a kollektíva történetében ez már a második kísérlet egy nagylemez elkészítésére. Az első album terve 2011–2012-ben született meg, ám a projekt félbeszakadt, amikor több tag – köztük Tolokonnikova – börtönbe került a csoport politikai performanszai miatt. A művész szerint a Pussy Riot mindig is kívülállónak számított a zeneiparban, hiszen eredetileg performanszművészek hozták létre „ál-punk zenekarként”, amelynek elsődleges célja a politikai tiltakozások és akciók támogatása volt.

Az új albumon Tolokonnikova tavaly nyár óta dolgozik. Elmondása szerint közvetlenül a Los Angeles-i Kortárs Művészeti Múzeumban (MOCA) bemutatott Police State című performansz lezárása után kezdett ismét intenzíven zenével foglalkozni. A dalokat saját otthoni stúdiójában írta, rögzítette és producerelte, majd a végső munkálatokhoz a Gold Glove duót kérte fel.

A CYKA központi témái között szerepel az állami erőszak, a lázadás, a gyógyszerfüggőség kultúrája és a radikális remény. A lemezen több ismert vendégelőadó is közreműködik, miközben Vlagyimir Putyin hangja is felbukkan az egyik számban. Tolokonnikova az album megjelenését újabb politikai akciókkal is összekapcsolja: nyilvánosan arra szólította fel az orosz elnököt, hogy álljon ki vele egy szimbolikus ketrecharcra, amelynek tétje szerinte Ukrajna megszállásának befejezése lenne.

A Pussy Riot június 20-án Párizsban mutatja be élőben az új dalokat a Beyond the Streets fesztiválon.

A kollektíva velencei performanszáról a Népszava is helyszíni tudósításban számolt be. A Pussy Riot aktivistái rózsaszín símaszkokban, punkzenére skandálva tiltakoztak az orosz pavilon előtt, majd ukrán nemzeti színekben füstgyertyákat gyújtottak, és az orosz állam háborús politikáját elítélő feliratokat mutattak fel.