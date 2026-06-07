Melegházasságot kötött a bajorországi magyar főkonzul, aki két éve a Fidesz EP-listáján szerepelt

Fidesz;melegházasság;Bajorország;főkonzul;

2026-06-07 19:57:00 CEST

A német sajtó szerint szándékosan úgy választották ki az esküvő dátumát, hogy az a magyarországi kormányváltás utánra essen.

Egy felső-bajorországi kastélyban házasodott össze bajor származású férfi kedvesével Tordai-Lejkó Gábor bajorországi magyar főkonzul, aki 2024-ben, két évvel ezelőtt még a Fidesz EP-listáján szerepelt – számol be a tz alapján a 444.

A német lap meg is szólaltatta Tordai-Lejkó Gábort: – Már korábban kinéztem a gyűrűt, és nagyon szerettem volna megkapni. Az aukciós ház vezetője azonban azt mondta, hogy a gyűrű sajnos már elkelt. Nem tudtam, ki vette meg, egészen addig, amíg Fabian fel nem húzta az ujjamra – idézte fel az eljegyzés történetét.

Kedvese 2023-ban – egy évvel azelőtt, hogy Tordai-Lejkó Gábor a Fidesz EP-listáján szerepelt volna –, Míkonoszon kérte meg a kezét, két évvel később pedig Thaiföldön tartottak egy esküvőt 30 közeli barátjuk részvételével. Most Bajorországban is tartottak egy esküvőt: múlt szombaton házasodtak össze a Tüßlingi kastélyban, a ceremóniát pedig Stephanie von Pfuel grófnő vezette le.

A német lap cikk szerint egyébként a Fidesz két évvel ezelőtti EP-listáján szereplő Tordai-Lejkó Gábor és férje szándékosan úgy választotta ki az esküvő dátumát, hogy az május elejére, a magyarországi kormányváltás utánra essen. Kitérnek benne arra is, hogy az elmúlt 16 évben kormányon lévő Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnökként fellépett az azonos neműek házasságával szemben, továbbá a Budapest Pride ellen tavaly, amelyen a hatósági tiltás ellenére rekordszámban vettek részt.