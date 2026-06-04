Ejtették a vádat, amelyet Karácsony Gergely ellen emeltek a Budapest Pride megszervezéséért

Az Európai Unió Bírósága vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergellyel szemben az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége ügyében – közölte lapunknak küldött tájékoztatásában a Fővárosi Főügyészség.
A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt vádat 2026. január 28-án Karácsony Gergellyel szemben mint a 2025. évi Budapest Pride gyűlés szervezőjével. A vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt.
A vádirat benyújtását követően, 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel.Döntött az Európai Unió Bírósága, az Orbán-kormány gyermekvédelminek nevezett törvénye uniós jogot sért Alkotmánysértő lehet a Pride-törvény, felfüggesztették a Karácsony Gergely ellen indított büntetőeljárást
Az uniós jogra vonatkozó joggyakorlat alapján, amit a Kúria is több döntésében megerősített, a nemzeti bíróság köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét. Ha a nemzeti jogszabály a közösségi joggal ellentétes, nem kell megvárni, hogy a nemzeti jogszabályt előzetesen, jogalkotási vagy bármely más alkotmányos eljárás útján megsemmisítsék. Mivel a vádirati tényállásban a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását kifejezetten a később megállapítottan uniós jogokat sértő rendelkezés alapján tiltotta meg, ezért az ügyészség vádiratában írt tényállás már nem valósít meg bűncselekményt.
Erre nézve - a büntetőeljárási törvény előírása alapján - a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a vádat ejtette. Ugyancsak ezen ok miatt az ügyészség ejtette a vádat a Pécsi Pride szervezőjével, Buzás-Hábel Géza ellen.Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Budapest Pride megszervezése miatt