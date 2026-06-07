A Tisza-kormány felülvizsgálja a politikai alapon adott menekültstátuszokat

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2026-06-07 19:01:00 CEST

A Belügyminisztérium közlése szerint a vizsgálat már májusban elindult. A menekültügyi hatóság erről már hivatalosan is értesítette az érintetteket, akiknek személyesen is meg kell jelenniük a hatóság előtt.

2026 májusában elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata – tudatta a Belügyminisztérium vasárnapi közleményben.

„A Belügyminisztérium elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, ezért az eljárások az irányadó jogszabályok mentén zajlanak” – írták. A tájékoztatás szerint a menekültügyi hatóság az érintetteket a vizsgálatok megindításáról hivatalosan értesítette.

Az értesítés egyúttal felhívást is tartalmaz a hatóság előtti személyes megjelenésre, ami a tényállás tisztázásának elengedhetetlen feltétele. Amennyiben az érintettek a meghallgatáson személyesen megjelennek, lehetőségük nyílik jogállásukkal kapcsolatos álláspontjuk és bizonyítékaik bemutatására. Amennyiben az érintettek nem jelennek meg, a menekültügyi hatóság a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján távollétükben hoz döntést – áll a közleményben.

Úgy folytatják: „A meghozott döntéseket a hatóság minden esetben közli az érintettekkel. Amennyiben az érintett személy tartózkodási helye ismeretlen, a döntés közlése a jogszabályoknak megfelelően hirdetményi úton történik meg. A menekültügyi hatóság döntésével szemben az érintettek bírósági jogorvoslattal élhetnek.”

A Belügyminisztérium továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az eljárások részleteiről a nyilvánosság pontos tájékoztatására kizárólag a menekülti jogállás visszavonásáról rendelkező határozatok jogerőre emelkedését követően kerülhet sor – zárul a közlemény.

Nemrég derült ki, hogy 17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál az a Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, akinek az Orbán-kormány adott politikai menedékjogot, miután Lengyelországban korrupcióval vádolták meg. Marcin Romanowski még 2024 decemberében menekült Magyarországra, az Orbán-kormány emiatt még törvényt is módosított miatta, vállalva ezzel a feszültségek további növekedését a Donald Tusk vezette varsói kormánnyal. Az indoklás szerint Marcin Romanowskit hazájában nem illetné meg tisztességes eljárás.