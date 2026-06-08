Az Eufrátesz eredetének nyomában

A folyó kulcs­szerepet játszott a Termékeny Félhold kialakulásában, ahol az első földművelő közösségek és városok megszülettek, később pedig felépült a sumér, az akkád, majd a babilóniai birodalom. Az Eufrátesz az elmúlt hetekben nem csak ősi múltja miatt került a hírekbe: a szokatlanul magas vízállás súlyos árvizeket okozott Szíria több folyóparti térségében.

A Svung – Bécsi Magyar Színház az egyetlen, állandó repertoárral működő, magyar színházi társulat Ausztriában. Közszolgáltatást végez és megkerülhetetlen műhelye az ausztriai magyar kultúrának. A független színtársulatot néhány Bécsben élő, magyar anyanyelvű magánszemély alapította azért, hogy előadásaival az osztrák főváros egyre gyarapodó magyar közösségét megszólítsa, szórakoztassa. Elsősorban a hétköznapokból, a magánéletből és a velük élő társadalmi problémákból merítik témáikat, a színészek és a rendezők egyben társ-szerzők is a produkciók megszületésénél. Állandó játszóhelyük Bécsben, a 8. kerületben található, negyven néző befogadására alkalmas Pygmalion Theater, ahol előadásaikat – egy-két kivételtől eltekintve – német nyelvű felirattal játsszák. Az idén tíz éve létrejött színház művészeti vezetőjét, egyben rendezőjét, dramaturgját és darabíróját, Pohl Balázst faggattam a Svungról az Itteni színjáték című előadásuk előtt.