Több mint 2,3 milliárd forintba került eddig a Covid idején 300 milliárdért vásárolt lélegeztetőgépek raktározása

Több mint 2,3 milliárd forintba került eddig a koronavírus-járvány idején vásárolt, soha nem használt lélegeztetőgépek tárolása – közölte a Külügyminisztérium az RTL Híradó közérdekű adatigénylésére válaszul.
Az Orbán-kormány 2020-ban, 28 különböző közvetítő cégen keresztül, nagyjából 300 milliárd forintért vásárolt mintegy 17 ezer készüléket. A gépek jelentős részét sosem használták, legalább 12 ezer most is raktárban áll. Az ügyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter átfogó vizsgálatot indított.
Mint arról beszámoltunk, a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón árulták el, hogy felülvizsgálják a lélegeztetőgépek beszerzésével kapcsolatos szerződéseket, amivel Orbán Anita külügyminisztert bízták meg.Elnémítják a fideszes jelölteket a nagy bizniszről feltett kérdések
Hegedűs Zsolt most azt mondja, az átfogó vizsgálatban a Külügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium vesz részt, célja pedig, hogy világossá váljon, mi miért történt a beszerzáseknél. A Tisza-kormány az RTL Híradó érdeklődésére azt közölte, hogy a vizsgálat várhatóan hosszú időt vesz igénybe, de amint meglesz az eredmény, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot.