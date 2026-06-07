Több mint 2,3 milliárd forintba került eddig a Covid idején 300 milliárdért vásárolt lélegeztetőgépek raktározása

Orbán-kormány;lélegeztetőgép;koronavírus;COVID-19;Tisza-kormány;

2026-06-07 20:34:00 CEST

Az Orbán-kormány 2020-ban nagyjából 300 milliárd forintért vásárolt mintegy 17 ezer készüléket, amelyek jelentős részét soha nem használták, 12 ezer jelenleg is raktárban porosodik. Az ügyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter átfogó vizsgálatot rendelt el.

Több mint 2,3 milliárd forintba került eddig a koronavírus-járvány idején vásárolt, soha nem használt lélegeztetőgépek tárolása – közölte a Külügyminisztérium az RTL Híradó közérdekű adatigénylésére válaszul.

Az Orbán-kormány 2020-ban, 28 különböző közvetítő cégen keresztül, nagyjából 300 milliárd forintért vásárolt mintegy 17 ezer készüléket. A gépek jelentős részét sosem használták, legalább 12 ezer most is raktárban áll. Az ügyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter átfogó vizsgálatot indított.

Mint arról beszámoltunk, a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón árulták el, hogy felülvizsgálják a lélegeztetőgépek beszerzésével kapcsolatos szerződéseket, amivel Orbán Anita külügyminisztert bízták meg.

Hegedűs Zsolt most azt mondja, az átfogó vizsgálatban a Külügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium vesz részt, célja pedig, hogy világossá váljon, mi miért történt a beszerzáseknél. A Tisza-kormány az RTL Híradó érdeklődésére azt közölte, hogy a vizsgálat várhatóan hosszú időt vesz igénybe, de amint meglesz az eredmény, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot.