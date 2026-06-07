Virágokkal próbálták megmenteni Sulyok Tamást, Bede Zsolt a háttérben üvöltözött

Szép nyári hőségben tartották vasárnap a Sulyok Tamás melletti szimpátiatüntetést. A szervezők célja az volt, hogy az államfő és a többi közjogi méltóság mellett kiálljanak. Őket – mint ismert – Magyar Péter kormányfő eltávolítana a hivatalukból.
A demonstrációt korábban Orbán Viktor volt miniszterelnök is támogatta, de a mozgósítás nem igazán ért célt. Fél órával a hivatalos kezdés előtt érkeztünk a Sándor-palota előtti Szent György térre, ahol szűk 4-500 fő gyűlt össze. A tömegben főleg idősebb résztvevőkkel találkoztunk, egy szalmakalapos úr egészen kreatív molinóval érkezett tüntetni. „Fletó jó ripacs volt 20 éve, de hitványabb most az új böszme” – tartotta a magasba. Trikolór esernyőből, és nemzeti lobogóból sem volt hiány.
A rendezvény látványos összetűzéssel kezdődött. A fő szervező Kurucz Dániel kamerák kereszttüzében figyelmeztette a demonstráló Bede Zsoltot, hogy tevékenysége ártalmas és a kiállásuk hitelességét roncsolja. A szélsőjobboldali Vadhajtásokhoz kötődő Bede Zsolt ekkor kiabálva rohant Kurucz Dániel után.Amit itt megvallott, az nem fér bele – Reagált Orbán Viktor Vadhajtásokat igeforrásának minősítő kijelentésére Huth Gergely
– Török vagyok, nem tudok beszélni! – így hárította érdeklődésünket egy idősebb úr a tömegben. A fák között ücsörgő két másik hölgy már közlékenyebb volt. – Miért ne váltaná le Magyar Péter Sulyok Tamást? Szegje meg az ígéretét, amire több mint hárommillió ember szavazott? – faggattuk őket, ám leszögezték: 4 millió ember viszont nem szavazott a Tiszára, ráadásul ez az egész törvényellenes.Több százan tüntettek Sulyok Tamás és a lemondásra felszólított állami vezetők mellett a Sándor-palotánál
A Fidesz jövőjéről Mária azt mondta: az idősek és a fiatalok összefogására van szükség. „És a köztársasági elnöknél is azzal kellene kezdeni, hogy a fiatalok megtanulják tisztelni az idősebb embereket!” Barátnője, Rita szerint
nagy hiba volt, hogy Orbán Viktor nem nevelt ki utódot, de a Digitális Polgári Köröket és a Harcosok Klubját mindenképpen tovább kell vinni, hiszen ezek hatékonyak voltak,
nem ezek miatt kapott ki a Fidesz a választásokon. Abban egyetértettek, hogy Magyar Péter nagyon sok ígéretét megszegte már, így akár Sulyok eltávolításából is visszatáncolhatna.„Nem is egyszerűen csak szakadék, hanem generációs ellentét, generációs feszültség van ma Magyarországon”
„Azért jöttem fel, mert ma pedagógus nap van, és én is az vagyok!” – indított kissé meglepő felütéssel a hetven körüli György. „Mivel ez a pálya sem ér véget az alsó tagozat végén, és akkor sem, amikor leérettségizik a kölyök, hátha Magyar Péter is elfogad tőlem valamennyi tanítást: a Parlament nem arra való, hogy én szégyenkezzek!” – háborgott.
A férfi mindezek ellenére nem csinált titkot belőle: „a miniszterelnök urat” színes egyéniségnek tartja, aki sikeres és eredményes. „De azzal, hogy meg akarta alázni az elnök urat a parlamentben, önmagát alázta meg!” – kanyarodott vissza Sulyok Tamásra.
A szónoklatok sorát Renge Zsolt, a Fidesz budapesti alelnöke nyitotta. Renge arról beszélt: a „bolsevizmus visszatérése” tapasztalható, amikor közjogi méltóságok eltávolítását vetik fel. Teleki Béla, a CitizenGo vezetője azt mondta: Magyar Péter hiába próbál határidőket szabni, Sulyok Tamás államfő kitölti a megbízatását 2029-ig. A tömegben ekkor egy ember rosszul lett a napon, így a rendezvény rövid orvosi beavatkozás miatt megszakadt.
A hangulatot később Mónus Benjámin terelte vissza a megfelelő mederbe. „Ki kardot ránt, kard által vész el. Tegye vissza a kardját miniszterelnök úr, és viselkedjen államférfiként” – üzente Magyar Péternek a Jövőépítő Fiatalok DPK vezetője, aki szerint a kormányfő egy „ZS kategóriás influenszer.” Kohán Mátyás a Mandiner újságírója latin-amerikai diktátorokhoz, például Nicolas Maduróhoz hasonlította a miniszterelnököt, Huth Gergely viszont inkább a kormány tagjaiba szállt bele.Magyar Péter: Ma már csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája
Görög Márta, igazságügy-minisztert például hitvány asszonynak nevezte, akinek „szakmai megsemmisülést és örök megvetést” kívánt hátralévő életében. Míg Ruff Bálint a Pesti Srácok újságírója szerint nemes egyszerűséggel „halállistákat ír”, Magyar Péter pedig a demokráciát diktatúrára cserélné. A tömegben többször felzúgtak a „Hazaáruló” felkiáltások, többen füttykoncerttel jutalmazták, hogy Skrabski Fruzsina a színpadon megbékélésről beszélt, és Puzsér Róbertet többször a barátjának nevezte.
A fő szervező, Kurucz Dániel azt mondta: Kádár János óta nem volt olyan koncentrált politikai hatalom Magyarországon, mint amilyen most Magyar Péter kezében van. Hozzátette: a politikai hangulat idővel megfordulhat, és akár a Fidesz kétharmados visszatérését is elképzelhetőnek tartja, ha a választók megunják Magyar Péter kormányzását.
A szervezők a rendezvény végén bejelentették, hogy „mindent visszavesznek, ami az övék”, ennek illusztrálásaként a tüntetőknek lejátszották a Tavaszi szél című dalt, amelyet a Tisza párt használ.
A demonstrálók befejezésül fehér virágokat helyeztek el a Sándor-palota előtt.
Üzent a kormányő
Vasárnap este Magyar Péter a Facebook-oldalán reagált a tüntetésre. „Megígértük, hogy egyesítjük a nemzetet. Jó úton haladunk. Ma már csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök, majd ismét lemondásra szólította fel Sulyok Tamást. „Talán emlékszik arra, amikor legutóbb decemberben a Sándor-palotánál demonstráltunk több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt. Akkor a hidegben százezer honfitársunk volt kint velünk, követelve, hogy védje meg a gyerekeket és kérjen elnézést az áldozatoktól. Én ezt már megtettem a magyar kormány nevében, ön továbbra is adós. Ezzel is. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani!” – üzente Magyar.