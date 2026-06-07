Virágokkal próbálták megmenteni Sulyok Tamást, Bede Zsolt a háttérben üvöltözött

Fidesz;lemondás;riport;szimpátiatüntetés; NER;Sulyok Tamás;

2026-06-07 20:00:00 CEST

A vasárnapi demonstráció egyik fő szervezője szerint a Fidesz kétharmaddal térhet vissza, ha a magyarok megunják a Tiszát. Így zajlott az államfő melletti alig pár száz fős szimpátiatüntetés vasárnap a Sándor-palota előtt. Riport.

Szép nyári hőségben tartották vasárnap a Sulyok Tamás melletti szimpátiatüntetést. A szervezők célja az volt, hogy az államfő és a többi közjogi méltóság mellett kiálljanak. Őket – mint ismert – Magyar Péter kormányfő eltávolítana a hivatalukból.

A demonstrációt korábban Orbán Viktor volt miniszterelnök is támogatta, de a mozgósítás nem igazán ért célt. Fél órával a hivatalos kezdés előtt érkeztünk a Sándor-palota előtti Szent György térre, ahol szűk 4-500 fő gyűlt össze. A tömegben főleg idősebb résztvevőkkel találkoztunk, egy szalmakalapos úr egészen kreatív molinóval érkezett tüntetni. „Fletó jó ripacs volt 20 éve, de hitványabb most az új böszme” – tartotta a magasba. Trikolór esernyőből, és nemzeti lobogóból sem volt hiány.

A rendezvény látványos összetűzéssel kezdődött. A fő szervező Kurucz Dániel kamerák kereszttüzében figyelmeztette a demonstráló Bede Zsoltot, hogy tevékenysége ártalmas és a kiállásuk hitelességét roncsolja. A szélsőjobboldali Vadhajtásokhoz kötődő Bede Zsolt ekkor kiabálva rohant Kurucz Dániel után.

– Török vagyok, nem tudok beszélni! – így hárította érdeklődésünket egy idősebb úr a tömegben. A fák között ücsörgő két másik hölgy már közlékenyebb volt. – Miért ne váltaná le Magyar Péter Sulyok Tamást? Szegje meg az ígéretét, amire több mint hárommillió ember szavazott? – faggattuk őket, ám leszögezték: 4 millió ember viszont nem szavazott a Tiszára, ráadásul ez az egész törvényellenes.

A Fidesz jövőjéről Mária azt mondta: az idősek és a fiatalok összefogására van szükség. „És a köztársasági elnöknél is azzal kellene kezdeni, hogy a fiatalok megtanulják tisztelni az idősebb embereket!” Barátnője, Rita szerint

nagy hiba volt, hogy Orbán Viktor nem nevelt ki utódot, de a Digitális Polgári Köröket és a Harcosok Klubját mindenképpen tovább kell vinni, hiszen ezek hatékonyak voltak,

nem ezek miatt kapott ki a Fidesz a választásokon. Abban egyetértettek, hogy Magyar Péter nagyon sok ígéretét megszegte már, így akár Sulyok eltávolításából is visszatáncolhatna.

„Azért jöttem fel, mert ma pedagógus nap van, és én is az vagyok!” – indított kissé meglepő felütéssel a hetven körüli György. „Mivel ez a pálya sem ér véget az alsó tagozat végén, és akkor sem, amikor leérettségizik a kölyök, hátha Magyar Péter is elfogad tőlem valamennyi tanítást: a Parlament nem arra való, hogy én szégyenkezzek!” – háborgott.

A férfi mindezek ellenére nem csinált titkot belőle: „a miniszterelnök urat” színes egyéniségnek tartja, aki sikeres és eredményes. „De azzal, hogy meg akarta alázni az elnök urat a parlamentben, önmagát alázta meg!” – kanyarodott vissza Sulyok Tamásra.

A szónoklatok sorát Renge Zsolt, a Fidesz budapesti alelnöke nyitotta. Renge arról beszélt: a „bolsevizmus visszatérése” tapasztalható, amikor közjogi méltóságok eltávolítását vetik fel. Teleki Béla, a CitizenGo vezetője azt mondta: Magyar Péter hiába próbál határidőket szabni, Sulyok Tamás államfő kitölti a megbízatását 2029-ig. A tömegben ekkor egy ember rosszul lett a napon, így a rendezvény rövid orvosi beavatkozás miatt megszakadt.

A hangulatot később Mónus Benjámin terelte vissza a megfelelő mederbe. „Ki kardot ránt, kard által vész el. Tegye vissza a kardját miniszterelnök úr, és viselkedjen államférfiként” – üzente Magyar Péternek a Jövőépítő Fiatalok DPK vezetője, aki szerint a kormányfő egy „ZS kategóriás influenszer.” Kohán Mátyás a Mandiner újságírója latin-amerikai diktátorokhoz, például Nicolas Maduróhoz hasonlította a miniszterelnököt, Huth Gergely viszont inkább a kormány tagjaiba szállt bele.

Görög Márta, igazságügy-minisztert például hitvány asszonynak nevezte, akinek „szakmai megsemmisülést és örök megvetést” kívánt hátralévő életében. Míg Ruff Bálint a Pesti Srácok újságírója szerint nemes egyszerűséggel „halállistákat ír”, Magyar Péter pedig a demokráciát diktatúrára cserélné. A tömegben többször felzúgtak a „Hazaáruló” felkiáltások, többen füttykoncerttel jutalmazták, hogy Skrabski Fruzsina a színpadon megbékélésről beszélt, és Puzsér Róbertet többször a barátjának nevezte.

A fő szervező, Kurucz Dániel azt mondta: Kádár János óta nem volt olyan koncentrált politikai hatalom Magyarországon, mint amilyen most Magyar Péter kezében van. Hozzátette: a politikai hangulat idővel megfordulhat, és akár a Fidesz kétharmados visszatérését is elképzelhetőnek tartja, ha a választók megunják Magyar Péter kormányzását.

A szervezők a rendezvény végén bejelentették, hogy „mindent visszavesznek, ami az övék”, ennek illusztrálásaként a tüntetőknek lejátszották a Tavaszi szél című dalt, amelyet a Tisza párt használ.

A demonstrálók befejezésül fehér virágokat helyeztek el a Sándor-palota előtt.