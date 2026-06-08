Forsthoffer Ágnes: A hatályos vagyonnyilatkozati rendszer egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta

vagyonnyilatkozat;Forsthoffer Ágnes;

2026-06-08 08:07:00 CEST

A rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen. A január végéig benyújtandó vagyonnyilatkozatoknak már egy új rendszerben kellene készülniük – szögezte le az Országgyűlés elnöke.

Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát Forsthoffer Ágnes – erről az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán számolt be, megjegyezve: mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező, pénzügy-számvitel szakterületen képzett közgazdászként döbbenten állapította meg, hogy az Országgyűlésről szóló törvény – legutóbb 2022-ben módosított – 1. számú mellékletében rögzített vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének, vagy vagyongyarapodásának megállapítására.

Forsthoffer Ágnes kiemelte,

szerinte az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan (különösen, ha kézzel töltik ki), nem biztosítja a transzparenciát.

Teljesen nyilvánvaló, hogy a hatályos vagyonnyilatkozati rendszer egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta – állapította meg az Országgyűlés elnöke, majd közölte:

a rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is.

Ők – folytatta – azon lesznek, hogy ezt határidőben megvalósítsák, és a következő, 2027.01.31-ig benyújtandó vagyonnyilatkozatok ideálisan már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek.

„A TISZA képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után, stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába. Nem gazdagodni jöttek, hanem szolgálni. Vagyonnyilatkozataikat bizonyára érdeklődéssel elemzi majd mindenki. Jó lenne azonban Magyarországon is eljutni odáig, hogy egy élet munkája, annak eredménye önfeledt büszkeséggel tölthesse el azt, aki becsülettel, lemondások és hatalmas kockázatvállalások közepette dolgozott meg érte, és ne attól kelljen tartania, hogy rosszindulattal azonnal korrupciót vagy bűncselekményt feltételeznek a siker hátterében. Senki ne vegye el senkitől a jóhírnévhez való jogát. Pénzügyi ismeretek nélkül ne terjesszen senki megtévesztő információkat. Ebben különösen az újságíróknak van személyes felelőssége” – fogalmazott Forsthoffer Ágnes. Bejegyzése zárásaként azt ígérte, ők azon lesznek, hogy visszaépítsék a közbizalmat, amiben számítanak a társadalom együttműködésére.