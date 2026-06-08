Tűz volt egy zalakarosi szállodában, több száz embernek kellett elhagynia az épületet

tűz;szálloda;Zalakaros;katasztrófavédelem;

2026-06-08 09:36:00 CEST

Az oltás idejére a tűzoltók kiürítették a szállodát.

Tűz ütött ki egy zalakarosi szállodában, ideiglenesen 378 embernek kellett elhagynia az épületet – közölte a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint a szálloda alagsorának a mosodahelyiségében keletkezett tűz, a helyi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, átszellőztetik az épületet.

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta: nem sokkal fél három után érkezett a jelzés, hogy az alagsori mosodahelyiségében törölközők kaptak lángra, ami nagy füstöt okozott. Az oltási munkálatok idejére a tűzoltók kiürítették az épületet. A személyzet és a hotelben szállást foglalók alig több mint fél óra után térhettek vissza a szállodába.