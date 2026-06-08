Ukrán dróncsapás ért egy személyvonatot a Krímben

Ukrán dróncsapás érte egy Moszkva-Szimferopol útvonalon közlekedő személyvonat mozdonyát, az előzetes információk szerint egy ember életét vesztette, egy pedig megsebesült – közölte Szergej Akszjonov, az Ukrajnától elcsatolt Krím vezetője hétfőn a Max-csatornáján.
Szergej Akszjonov úgy fogalmazott,
„egy ellenséges drón által a Moszkva-Szimferopol személyvonat mozdonyára mért csapás következtében előzetes adatok szerint a mozdonyvezető megsebesült, a mozdonyvezető segédje meghalt, az utasok nem sérültek meg”.
A Krímben közlekedő összes személyvonatot evakuálták, közülük háromnak az utasait autóbusszal szállítják a régió központjába. További nyolc szerelvényt megállítottak.
Dróntámadás érte a Krasznodari területen lévő Novorosszijszk kikötővárost is, egy „átrakodókomplexum” területén tűz ütött ki. Andrej Kravcsenko polgármester arról adott ki tájékoztatást, hogy a Gelendzsik felé vezető közlekedési útvonalat ideiglenesen lezárták.
A luhanszki régióban lévő Liszicsanszkban vasárnap éjjel megsebesült egy 14 és egy 15 éves fiatal.
Hétfőre virradóra felfüggesztették a járatok fogadását és indítását két moszkvai repülőtéren, valamint Jaroszlavlban, Kalugában, Nyizsnyij Novgorodban, Krasznodarban, Volgográdban és Szaratovban.
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem 310 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg 14 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött.Volodimir Zelenszkij nyílt levélben javasolt találkozót Vlagyimir Putyinnak, Orbán Viktor bukását is szóba hoztaPutyin: Nincs értelme találkozni Zelenszkijjel