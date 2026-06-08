Összesen 4,3 millióért szállt meg Isztambulban Szalay-Bobrovniczky Kristóf és egy másik korábbi honvédelmi vezető

Isztambul;Honvédelmi Minisztérium;Törökország;Külgazdasági és Külügyminisztérium;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;szállásköltség;

2026-06-08 13:28:00 CEST

Az exminiszter mindössze annyit közölt: a szállásköltségek egy részét a török vendéglátó fél, másik részét pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium fizette.

Tavaly decemberben Isztambulba utazott Orbán Viktor akkori kormányfő Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására, és vele tartott Szalay-Bobrovniczky Kristóf is. A stratégiai egyeztetésben elfáradt tárcavezető – az egyik minisztériumi államtitkárral együtt – a december 8-ra virradó éjszaka az isztambuli Four Seasons Hotelben szállt meg – tudta meg a hvg. A portál szerint kettejük szállásköltsége a luxushotelben összesen 4 300 000 forintba került.

A hvg.hu információi szerint a repülés költsége ebben nincsen benne, ami logikus, hiszen a magyar delegáció együtt utazott a török fővárosba. A portál Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz közeli, ezért névtelenséget kérő informátora valószínűsítette: az egy éjszakára erősen túlzásnak tűnő hotelszámlát az indokolja, hogy még az eleve költséges Four Seasons hotelen belül sem „sima” szobát választotta egyikük. A miniszter és az államtitkári szinten lévő útitársa közül egyikük ugyanis a „Palace Bosphorus” elhelyezést választotta, a másikuk érte be az általános Four Seasons szobával.

Előbbit egy éjszakára közel 2,5 millió forintért lehet igénybe venni a king méretű ággyal, de létezik még nagyobb, két hálószobás Boszporusz-palota lakosztály is 2,8 millióért.

A portál megkeresésére Szalay-Bobrovniczky Kristóf a sajtóügyekért felelős munkatársán keresztül annyit közölt:

„Az eseményt nem a Honvédelmi Minisztérium szervezte. A szállásköltségek egy részét a török vendéglátó fél, másik részét pedig a KKM fizette.”

Utóbbi miatt így is közpénz-kiadásról van szó. Szalay-Bobrovniczky a többi kérdésre nem reagált, így arra sem, hogy a delegáció többi tagja hol szállt meg, miattuk, vagy milyen más okból nem lehetett esetleg valami kevésbé drága elhelyezést választani.