Mecser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitány

rendőrség;ORFK;Belügyminisztérium;Magyar Péter;

2026-06-08 12:28:00 CEST

Magyar Péter június 8-ai hatállyal visszavonja Balogh János megbízását.

Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével Magyar Péter miniszterelnök – közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel.

A közlemény kiemeli, Magyar Péter – a belügyminiszter előterjesztésére – 2026. június 8-ai hatállyal visszavonja Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását.

A Telex még a múlt héten számolt be arról, hogy szerda reggel a rendőri vezetőknek bejelentették: Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette tisztségéből az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét.

A Belügyminisztérium korábban bejelentette, Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vezetőjét. A tárcavezető Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízta meg a BRFK vezetésével.