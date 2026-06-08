Varju Lászlót választották a DK elnökének

Demokratikus Koalíció;Varju László;

2026-06-08 13:09:00 CEST

Bakk István visszalépett a jelöltségtől. Az alelnöki és elnökségi pozíciókról a szombati kongresszuson döntenek.

Varju László lesz a Demokratikus Koalíció elnöke azután, hogy Dobrev Klára és vele együtt a teljes elnökség lemondott a katasztrofális választási vereség után április 12-én – tudta meg a HVG.

A portál felidézi, az elnöki pozícióért Varju Lászlón kívül Bakk István és Nógrádi Róbert József indult, de a párt jelölő bizottságának döntése alapján Varju László és Bakk István közül lehetett választani a június 3. és 7. között megtartott online szavazáson. Azonban Bakk István végül visszalépett a jelöltségtől, így Varju László lesz a párt elnöke. Bakk István a tagoknak kiküldött tájékoztatás szerint „tovább akar dolgozni a pártért”, így jelölt marad az alelnöki és az elnökségi tagi tisztségre.

Az alelnöki és elnökségi pozíciókról a szombati konresszuson döntenek majd.

Bakk István levelet is írt a tagoknak, ebben a portál szerint az áll:

„Az elmúlt hetek bebizonyították, hogy a pártban van élet, van vita, van akarat és van tenni akarás. Ez önmagában eredmény. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a tisztújítás során egyre erősebbé vált egy olyan törésvonal, amely hosszabb távon gyengítheti a közösségünket.”

A politikus szerint a Demokratikus Koalíciónak most nem újabb belső harcokra van szüksége, hanem összefogásra, ezért visszalépett az elnökjelöltségtől.