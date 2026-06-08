Az ELTE oktatói nem szeretnék kollégának a 14 év után visszatérő Maruzsa Zoltánt

oktatás;tiltakozás;ELTE;visszatérés;nyílt levél;professzorok;Maruzsa Zoltán;egyetemi oktatók;

2026-06-08 14:15:00 CEST

Az elmúlt másfél évtized oktatáspolitikai intézkedései csorbították az oktatás szabadságát és az iskolai autonómiát – vetették fel nyílt levelükben a professzorok az Orbán-kormányok újra tanítani vágyó oktatási államtitkárával kapcsolatban.

„Maruzsa Zoltán számára a hatályos szabályozás biztosítja a lehetőséget arra, hogy tizennégy év fizetés nélküli szabadság után visszatérjen korábbi munkahelyére. S vissza is tért 2026. május 15-én. Tisztában vagyunk az ELTE munkajogi kötelezettségeivel. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy az egyetem működése nem csupán jogi, hanem morális és szakmai normákon is alapul” – idézi a hvg.hu több professzor, egyetemi oktató magánemberként írt nyílt levelét, amely szerin az egyetem nem csupán munkahely, hanem értékközösség is.

„Az ELTE célja a szakmai tudás átadása mellett a szabad, felelős értelmiségiek és a jövő pedagógusainak képzése. Az elmúlt másfél évtized oktatáspolitikai intézkedései azonban álláspontunk szerint csorbították az oktatás szabadságát és az iskolai autonómiát, nehéz helyzetbe hozva az ezekért kiálló tanárokat is. (...) Meggyőződésünk, hogy a hallgatók, az oktatók és az egyetemi közösség egésze felé is felelősséggel tartozunk azért, hogy ezekről a kérdésekről ne hallgassunk. Egyetemünk alapértékeinek védelme mellett a korábban meghurcolt pedagógustársaink iránti morálisan kötelező szolidaritás jegyében fogalmazzuk meg álláspontunkat” – hangsúlyozták.

A nyílt levél aláírói (Prof. Varga Zsuzsanna, Prof. em. Erdődy Gábor, Prof. Szilágyi Ágnes, Prof. em. Székely Gábor, Dr. Mátay Mónika, Prof. em. Csepeli György, Dr. Szabari Vera, Dr. Krász Lilla, Prof. Olay Csaba, Prof. Polyák Gábor, Dr. Czoch Gábor, Prof. Schein Gábor, Prof. Ferenczi Attila) szerint Maruzsa példája nyomán jogalkotásra is szükség lenne. – Megfontolandónak tartjuk olyan rendelkezések kialakítását, amelyek az egyetemek számára – megfelelő garanciák mellett – mérlegelési lehetőséget biztosítanak azokban az esetekben, amikor valaki hosszú időn, például négy vagy annál több éven keresztül távol volt az intézménytől, és ez idő alatt sem tudományos tevékenységével, sem oktatói munkájával, sem az egyetemi közösséggel fenntartott szakmai kapcsolataival nem vett részt az egyetem életében” – fűzték hozzá a tiltakozók.