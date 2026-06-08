játékmotor;politikai pedofília;túlárazás;Kulturális és Innovációs Minisztérium;

Háromszoros áron vette meg Balásy Gyula cégeitől a szétosztogatott játékmotorokat az Orbán-kormány

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) további 3 millió forintot költött a járművek felmatricázására.

Összesen 12 ezer bölcsődei játékmotort vett Balásy Gyula cégeitől a korábbi Fidesz-kormány nettó 185,3 millió forintért - írja az Átlátszó.

A lap szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) további 3 millió forintot költött a járművek felmatricázására.

A minisztérium jogutódja, a Tisza-kormány Szociális és Családügyi Minisztériuma adta ki a számokat egy korábbi adatigénylésre. Az oknyomozó portál számításai szerint egy műanyag kismotor 15 441 forint közpénzt költhettek, miközben hasonló játékok nagyjából 5 ezer forintért elérhetők a boltokban. A programot 2025 novemberében jelentette be a családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia. A háromkerekű kismotorokra a „Családbarát Magyarország” program logója, valamint piros-fehér-zöld hátterű családrajz került.

A játékokat fideszes politikusok vitték ki az intézményekbe, az akciókat pedig fotókkal és videókkal dokumentálták a Facebookon. A legtöbb kismotor Pest vármegyébe került, oda 1611 darabot vittek. Borsod 664, Szabolcs 653 darabot kapott, a legkevesebb pedig Nógrádba, Tolnába és Zalába jutott: ezekben a vármegyékben 141, 164, illetve 216 darabot osztottak ki. Települési bontásban Debrecen kapta a legtöbb járművet, 334 darabot. Szegedre 228, Nyíregyházára 178 kismotor került.

A Szociális és Családügyi Minisztérium a beszerzésre és a felmatricázásra vonatkozó szerződést is megküldte. Ez egy nettó 2,8 milliárd forintos keretszerződés volt a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel, „Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány 2025” komplex kommunikációs és rendezvényszervezési feladataira.

Május végén az államháztartás öthavi hiánya 3806,3 milliárd forint volt. Ez 43,5 milliárd forintos csökkenés az előző hónaphoz képest, ugyanis az ötödik hónapban éppen ekkora többlettel gazdálkodott az állam. 