Négysávoson motorozott a 3 éves kisgyermek

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt gyorsított eljárásban állítják bíróság elé azt a nőt, akinek gondatlansága miatt egy 3 éves kisfiú kiszökött egy kecskeméti óvodából. A gyermek játékmotorjával a közeli négysávos úton próbált átkelni, mikor megtalálták - értesült a HavariaPress.