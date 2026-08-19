A tárcánál úgy vélik, a kormányváltás és a korábbi tárca feladatainak szétosztása okozhatta a helyzetet. A túlárazott játékmotorok ügyében továbbra is hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak.
Összesen 12 ezer bölcsődei játékmotort vettek Balásy Gyula cégeitől háromszoros áron, darabonként 16-15 ezer forintért.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) további 3 millió forintot költött a járművek felmatricázására.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium Balásy Gyula cégeivel kötött keretszerződést, a tárca szerint „közel 55 ezer gyermekhez jutnak el” a műanyag játékmotorok.
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt gyorsított eljárásban állítják bíróság elé azt a nőt, akinek gondatlansága miatt egy 3 éves kisfiú kiszökött egy kecskeméti óvodából. A gyermek játékmotorjával a közeli négysávos úton próbált átkelni, mikor megtalálták - értesült a HavariaPress.