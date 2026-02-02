Távozik az állami cég éléről a vezető, aki euróban kapta a fizetését

távozás;állami cégek;állami cégvezetők;Magyar Turisztikai Ügynökség;MTÜ;

2026-02-02 15:07:00 CET

Csendes Olivér bére havi bruttó 7500 euró volt, ezzel pedig a forint gyengülése miatt már tavaly tavasszal többet keresett, mint 2024-es kinevezésekor.

Távozik a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) alá tartozó Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjáról Csendes Olivér – jelentette be az állami cég vezetője a vasárnapi Turizmus Évadnyitó Gálán.

A 19 hónap után távozó vezérigazgató a Turizmus.hu-nak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy Visit Hungarynál a cég hosszú távon is fenntartható és eredményes működésének megvalósítása volt a feladata, és ebben szerinte „kézzelfogható további előrelépést értek el” a csapatával együtt. „Nem utolsó sorban ennek is köszönhetően, hogy az elmúlt évben Magyarország vendégforgalma túllépte a 20 milliót, azaz már tavaly elértük a 2030-ra kitűzött stratégiai célszámot” – tette hozzá.

Egy évvel ezelőtt Csendes Oliver azzal került a hírekbe, hogy az országmárka alakításáért, valamint Magyarország turisztikai imázsépítéséért és a forgalomösztönzésért felelős, marketing és sales tevékenységet ellátó Visit Hungary fejként ő lehetett az első állami vezető, aki devizában kap fizetést. Csendes 2024 májusában került a Magyar Turisztikai Ügynökséghez, július 1-je óta pedig vezérigazgatóként dolgozott a Visit Hungarynál. Havi bruttó fizetése abban az évben 7500 euró volt, vagyis így a forint romlása miatt már tavaly tavasszal többet keresett, mint 2024-es kinevezésekor.