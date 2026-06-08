Átmenetileg nem támadja egymást Izrael és Irán

Közel-Kelet;Izrael;háború Iránban;

2026-06-08 17:07:00 CEST

Az eszkaláció veszélybe sodorhatta Washington béketörekvéseit.

Irán és Izrael hétfőn azt közölte, hogy egyelőre leállította az egymás elleni támadásokat - írja a Reuters.

A bejelentések Donald Trump amerikai elnök felszólítása után érkeztek, aki azt kérte a felektől, hogy azonnal hagyjanak fel egymás támadásával. Teherán ugyanakkor azt is jelezte, hogy újra csapásokat mérne Izraelre, ha az izraeli hadsereg folytatja a Hezbollah elleni támadásokat Libanonban. A hírügynökségnek egy, az ügyre rálátó forrás azt mondta, Izrael szintén úgy döntött, hogy leállítja az Irán elleni támadásokat.

Az előző 24 órában végrehajtott csapások az áprilisi tűzszünet óta a legközvetlenebb iráni-izraeli konfrontációt jelentették. A Reuters szerint az eszkaláció veszélybe sodorhatta Washington törekvését, hogy megállapodást kössön Teheránnal a több mint három hónapja tartó háború lezárásáról. Az újabb támadássorozat azután indult, hogy Teherán vasárnap késő este rakétákat lőtt ki izraeli terület felé, majd Izrael iráni célpontokat támadott. Irán azt közölte, hogy a csapásokkal az izraeli támadásokra válaszolt, amelyek a Teherán által támogatott Hezbollah Bejrút külvárosában lévő erősségeit érték.

Izrael egy délnyugat-iráni petrolkémiai üzemet is támadott, amelyet állítása szerint ballisztikus rakéták gyártására használtak. Az iráni Forradalmi Gárda azt közölte, hogy válaszul egy hasonló izraeli üzemet célzott Haifában. Az iráni katonai vezetés úgy fogalmazott, hogy „fájdalmas választ” adott Izraelnek a libanoni támadásokért, köztük a vasárnapi, Bejrút külvárosát érő csapásokért.

A piaci reakciók is érezhetőek voltak: az olaj ára a támadások után legfeljebb 5 százalékkal emelkedett, később azonban mérséklődött a drágulás, miután az iráni hadsereg közölte, hogy lezárult az Izrael elleni első csapáshullám. A dollár közben visszahúzódott közel kéthavi csúcsáról.