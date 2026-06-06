Amerikai támaszpontokat támadott Irán

Közel-Kelet;Egyesült Államok;háború Iránban;

2026-06-06 08:28:00 CEST

Senki sem sebesült meg, károk sem keletkeztek.

Irán ismét támadást indított az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjai ellen szombatra virradóra, az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) erre válaszcsapással reagált - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A CENTCOM az X-en azt közölte, összesen hat, Kuvait és Bahrein felé tartó rakétát és drónt semmisített meg, egy rakéta pedig nem ért célba. Hozzátette, hogy az amerikai erők ezt követően támadást intéztek Irán a part mentén elhelyezett felderítő radarállomásai ellen Gorukban és a Kesm szigetén annak érdekében, hogy megvédje magát a további támadásokkal. A Parancsnokság leszögezte: a támaszpontokon nem sebesült meg senki és károk sem keletkeztek. Az iráni Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében jelentkezett a két Öböl-állam elleni támadásért, mely válasznak minősített arra, hogy nem korábban az amerikai hadsereg lelőtt négy iráni drónt a Hormuzi-szoros közelében.

A drónokkal kapcsolatban a CENTCOM azt közölte, hogy azok veszélyt jelentek a tengeri közlekedésre a térségben. Az IRNA iráni állami hírügynökség úgy tudja, a Gárda műveletei a kuvaiti Ali Asz-Szálem légibázis, valamint az amerikai ötödik flotta bahreini főhadiszállása ellen irányult.