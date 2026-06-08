70 ezer gyermekbántalmazási ügyet vizsgálnak felül Franciaországban

Franciaország;szexuális bántalmazás;gyermekbántalmazás;

2026-06-08 17:37:00 CEST

Egy gyilkossági ügy országos felháborodást váltott ki.

Gérald Darmanin francia igazságügyi miniszter arra kérte hétfőn az ügyészeket, hogy azonnal vizsgálják ki az összes gyermekbántalmazást érintő bejelentést, azaz körülbelül 70 ezer ügyet, július 14-ig - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A bejelentés előzménye, hogy heves közéleti vitát váltott ki egy 11 éves kislány meggyilkolása, miután kiderült: a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt.

Lyhanna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség.

„Sem az erőforrásaink, sem a törvényeink nem voltak hiányosak, egyszerűen nem kezeltük prioritásként a kiskorúak elleni nemi erőszakot”

- jelentette ki az igazságügyi miniszter sajtótájékoztatóján, miután hivatalában fogadta a franciaországi főügyészeket, és megkérte őket, hogy vizsgálják át mind a 70 ezer bejelentést, amely elbírálásra vár. Az igazságügyi miniszter azt is jelezte, hogy elrendelte mindezen panaszok bíróságonkénti, önkormányzatonkénti értékelését, mielőtt egyenként is találkozott a főügyészekkel, majd felmérte a helyzetet.

Vasárnap Fleurance településen, ahol a meggyilkolt kislány élt, csendes felvonulást tartottak az emlékére, amelyen mintegy hatezeren vettek részt, és amelynek egyik fő témája a gyermekvédelem területén tapasztalt társadalmi kudarc miatti országos felháborodás volt. Feminista és gyermekvédelmi egyesületek hétfőn este 7 órára tüntetéseket hirdettek a bíróságok elé.

Az igazságügyi miniszter hétfőn megerősítette, hogy a kormány szankciókat fog bevezetni rendkívül súlyos hibák esetén, de elutasította az illetékes ügyész lemondatását, amelyet az ellenzéki, radikális baloldali Engedetlen Franciaország követel az ügyben. A tárcavezető szerint ugyanis az ügyben a hiba nem az ő utasításainak tudható be. A tárca által elrendelt ellenőrzésnek (igazságszolgáltatás, csendőrség és iskola) két héten belül kell következtetésekre jutniuk.

Egyértelmű, hogy működési zavar áll fenn, és ez elfogadhatatlan - mondta még pénteken Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán. Nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszerszintű és esetleg egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket - tette hozzá.