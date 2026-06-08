Idén csak a kármentés maradt, szezon helyett katasztrófa készül a Velencei-tónál

Velencei-tó;aszály;vízpótlás;

2026-06-08 17:00:00 CEST

Az idén már biztosan nem lehet pótolni a rekordalacsony Velencei-tóba a vizet. A minapi civil és szakmai egyeztetés alapján az sem látszik, hogy a kormányzat támogatná a Dunából való pótlást, ami a helyiek szerint az egyetlen hatékony megoldás lenne a nyáron várhatóan részben kiszáradó szikes tó problémáira.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter részvételével tartottak egy megbeszélést, ahol a vízügy a környék környezetvédő civiljei és a térség önkormányzatainak a vezetői vettek részt. Ugyan felmerült a vízpótlás ötlete a Dunából, ezt azonban a vízügy képviselője azzal utasította el, hogy ahhoz szerintük 150 milliárd forintos beruházásra lenne szükség. Gajdos László a Facebookon csak arról számolt be, hogy a Balaton-törvényhez hasonlóan kell egy Velencei-tó törvény is.

Köböl Anita kormányszóvivő – szintén a Facebookon – úgy fogalmazott, kezdődik a Velencei-tó két tározójának a rekonstrukciója. Vélhetően a pátkai és a zámolyi tározóról van szó, igaz a pátkai tározóban is kritikusan alacsony a vízszint. Ráadásul a horgászvízként használt tározó vízminősége is kérdéses.

Korábban megpróbálkoztak a zámolyi tározóból pótolni a Velencei-tó vizét. 11 centi emelkedést okozott, ami egy hét alatt elpárolgott a hőségben.

A Velencei-tó alapproblémája, hogy egyetlen jelentős felszíni vízfolyás sem táplálja, így aszályos években akár ki is száradhat.

Az idei tavasz rendkívül száraz volt, a korábbi csapadék egytizede esett csak le. Ezért 66 centis vízállással kezdődik a nyár a tónál, ami ha hasonlóan forró lesz mint a tavalyi, a partokról sok helyen eltűnik a víz, a tó végül kisebb-nagyobb medencékre szabdalódik fel. Úgy tudjuk, a horgászegyesületek már készülnek a medencékbe zsúfolódó halak mentésére, vagy az egyes medencék közötti átfolyást lehetővé tévő árkok kotrására.