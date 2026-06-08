Idén csak a kármentés maradt, szezon helyett katasztrófa készül a Velencei-tónál

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter részvételével tartottak egy megbeszélést, ahol a vízügy a környék környezetvédő civiljei és a térség önkormányzatainak a vezetői vettek részt. Ugyan felmerült a vízpótlás ötlete a Dunából, ezt azonban a vízügy képviselője azzal utasította el, hogy ahhoz szerintük 150 milliárd forintos beruházásra lenne szükség. Gajdos László a Facebookon csak arról számolt be, hogy a Balaton-törvényhez hasonlóan kell egy Velencei-tó törvény is.
Köböl Anita kormányszóvivő – szintén a Facebookon – úgy fogalmazott, kezdődik a Velencei-tó két tározójának a rekonstrukciója. Vélhetően a pátkai és a zámolyi tározóról van szó, igaz a pátkai tározóban is kritikusan alacsony a vízszint. Ráadásul a horgászvízként használt tározó vízminősége is kérdéses.A levegőnél is gyorsabban melegedik a Velencei-tó
Korábban megpróbálkoztak a zámolyi tározóból pótolni a Velencei-tó vizét. 11 centi emelkedést okozott, ami egy hét alatt elpárolgott a hőségben.
A Velencei-tó alapproblémája, hogy egyetlen jelentős felszíni vízfolyás sem táplálja, így aszályos években akár ki is száradhat.
Az idei tavasz rendkívül száraz volt, a korábbi csapadék egytizede esett csak le. Ezért 66 centis vízállással kezdődik a nyár a tónál, ami ha hasonlóan forró lesz mint a tavalyi, a partokról sok helyen eltűnik a víz, a tó végül kisebb-nagyobb medencékre szabdalódik fel. Úgy tudjuk, a horgászegyesületek már készülnek a medencékbe zsúfolódó halak mentésére, vagy az egyes medencék közötti átfolyást lehetővé tévő árkok kotrására.Illegális módszerrel töltenék fel a Velencei-tavat