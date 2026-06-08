Továbbra is helyes döntésnek tartja a Fidesz a 300 milliárdos lélegeztetőgép-beszerzést

Fidesz;lélegeztetőgép;Havasi Bertalan;COVID-19;pandémia;

2026-06-08 18:54:00 CEST

Mondván, a magyar emberek biztonsága érdekében szükséges volt erre.

Helyes döntés volt, és a magyar emberek biztonságát szolgálta a Covid-járvány idején a lélegeztetőgépek beszerzése, és az intézkedés támadása helyett inkább elismerés illeti a beszerzést intéző döntéshozókat és szakembereket - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Távirati Irodához (MTI) hétfőn eljuttatott közleményében, arra reagálva, hogy a kormány felül kívánja vizsgálni a lélegeztetőgép-beszerzéseket.

Havasi Bertalan azt írta: a nemzeti kormány a Covid-válság kitörésekor az ország legkiválóbb koponyáit vonta be a járványkezelésbe. A szakértők véleménye szerint a járvány legrosszabb forgatókönyve esetén legalább 8 ezer működő lélegeztetőgépre, plusz tartalékokra lehetett volna szükség életveszélyben lévő betegek ellátására.

Hozzátette, ezért az Orbán-kormány úgy döntött: egyetlen magyar ember élete sem kerülhet veszélybe lélegeztetőgép hiánya miatt és megteremtette a szükséges pénzügyi és jogi feltételeket annak érdekében, hogy a megfelelő mennyiségű eszköz folyamatosan rendelkezésre álljon.

Ez a döntés helyes volt, és a magyar emberek biztonságát szolgálta - olvasható a közleményben.

A legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő számolt be arról a kormánydöntésről, amelynek értelmében felülvizsgálják a Covid-járvány első hullámának idején a lélegeztetőgépek beszerzésére vonatkozó szerződéseket.

Azt mondta, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű, nagyságrendileg 17 ezer lélegeztetőgép beszerzésére közel 300 milliárd forint értékben. Ugyanis az egészségügyi háttéranyagok a beszerzések előtt világossá tették a kormány számára, hogy szakszerű személyzet egyidejűleg 800-1500 embert tud lélegeztetőgépen ápolni. Irreális mennyiségnek tűnik tehát a beszerzett gépek száma.

A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le azonnali hatállyal, az eredményekről beszámolnak a nyilvánosság számára - közölte korábban Szondi Vanda.