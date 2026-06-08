Both Éva került az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat élére

vezetőváltás;Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat ;Both Éva;Csipkés Attila;

2026-06-08 19:09:00 CEST

Gyermekvédelmi szakemberek nem feltétlen örömmel fogadják a váltást.

Both Éva lett az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (OGYSZ) országos igazgatója, általános igazgatóhelyettese pedig Csipkés Attila – tudta meg a Népszava.

Both Éva eddig az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatszakmai-koordinációs igazgatóhelyettese volt, aki a magyarországi gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszer módszertanának egységesítésében játszott szerepet.

Csipkés Attila 2024 áprilisától szintén az OGYSZ-nél dolgozott megbízott országos igazgatóként. Korábban az intézmény általános igazgatóhelyettese volt.

Gyermekvédelmi szakemberek nem feltétlen örömmel fogadják a váltást:

„megdöbbenve és tehetetlenül állunk az előtt, hogy a kormány részben elmozdítja a gyermekvédelem mély repülésért felelős vezetőket, de valójában csak a bábukat cserélik. Akiknek jelentős felelősségük volt a rendszer romlásában, mégis maradnak. Csipkés közismert szociális terület iránti érzéketlensége, Both Éva szakmai hiteltelensége számos emberben csalódást, és szomorúságot okozott.”

Both Éva így tájékoztatta a munkatársakat:

„Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Tájékoztatlak benneteket, hogy a mai napon az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat országos igazgatói megbízását elfogadtam. A megbízásom átmeneti időre szól, a jelenleg zajló átvilágítás idejére. A feladatot komolyan veszem, lehetőségnek tekintem a gyermekvédelem megújítására. Azt remélem, hogy a szakszolgálati szakmai munkát együtt veletek újra lehet gondolni, gyermekközpontúvá lehet formálni. Általános igazgatóhelyettesként dr. Csipkés Attilára számítok, az OGYSZ előtt álló szervezeti/jogi feladatok igénylik az ő szaktudását. A folyamatos és gördülékeny feladatellátáshoz kérem a helytállásotokat, a ránk bízott gyerekek és kollégáink biztonságát kérem együtt tartsuk szem előtt, erőnket erre összpontosítsuk. A szokásos keddi Operatív Tanácson, holnap a részleteket át tudjuk majd beszélni. Köszönöm figyelmeteket és együttműködéseteket. Üdvözlettel, Both Éva szakmai – koordinációs igazgatóhelyettes Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat.”