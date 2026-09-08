Megkezdődött a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti átalakításának előkészítése, az első lépést 2027. január 1-jétől tervezi a szociális minisztérium. A jelenlegi vezetők az átmenetet segítik, de nem kapnak automatikus felhatalmazást a jövőbeni irányításra – tudta meg a Népszava.
Gyermekvédelmi szakemberek nem feltétlen örömmel fogadják a váltást.
Erősödik a gyanú, hogy a kórházban hagyott újszülöttek, kisgyerekek többségéről nem is mondtak le a szüleik – mondta lapunknak a TASZ programvezetője. A hivatalok semmilyen információt nem adnak.
A Belügyminisztérium azt állította, hogy a Start-számlát automatikusan a támogatást folyósító számlavezető nyitja meg, nem pedig a gyám, ennek épp ellentmond az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat posztjáról a napokban távozott igazgatója.
A vezetőváltás titkolása és időzítése kérdések sorát veti fel.