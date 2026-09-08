Személyes adataikat féltik a gyermekvédelmi gyámok, ellentmond egymásnak a belügyi tárca és a szakszolgálat

A Belügyminisztérium azt állította, hogy a Start-számlát automatikusan a támogatást folyósító számlavezető nyitja meg, nem pedig a gyám, ennek épp ellentmond az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat posztjáról a napokban távozott igazgatója.