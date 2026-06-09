Lannert Judit: Fontos első lépést tettünk a tankönyvellátás megújítása felé

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2026-06-09 07:31:00 CEST

Új kiadványokkal, digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhet a tankönyvkínálat – jelentette be az oktatási miniszter. Hozzátette, a teljesen szabad tankönyvválasztás megteremtése időt és átgondolt szakmai munkát igényel.

Nyilvános felhívást tettünk közzé annak érdekében, hogy a jelenlegi tankönyvkínálat új kiadványokkal, munkafüzetekkel, feladatgyűjteményekkel, digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen – jelentette be a Tisza-kormány oktatási minisztere a Facebook-oldalán.

Lannert Judit szerint ezzel egy fontos első lépést tettek a tankönyvellátás megújítása felé. Azt írta, szeretnék, ha a pedagógusok több szakmai lehetőség közül választhatnának, és a diákok olyan tanulást segítő eszközökhöz férhetnének hozzá, amelyek jobban igazodnak az eltérő igényekhez, képességekhez és tanulási utakhoz. Megfogalmazása szerint a cél az, hogy több lehetőség, nagyobb rugalmasság és korszerűbb tanulási környezet lehessen az iskolákban.

„Tudom, hogy sokan a teljesen szabad tankönyvválasztást tartanák ideálisnak. Ennek megteremtése időt és átgondolt szakmai munkát igényel. Addig sem szeretnénk egy helyben állni. Ezért most megnyitjuk a lehetőséget olyan minőségi kiadványok és digitális tartalmak előtt, amelyek eddig nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők az állami tankönyvellátás rendszerében”

– közölte bejegyzésében a tárcavezető.

2016-tól kezdődően a szabad tankönyvválasztás lehetősége egyre korlátozottabb lett, majd szinte teljesen ellehetetlenült. A kormány az állam által felvásárolt Nemzeti Tankönyvkiadó (kisebb részben a szintén államosított Apáczai Kiadó) könyveit és az államilag fejlesztett új generációs tankönyveket tette kötelezővé az iskolákban, nem írt ki pályázatokat a minden tanulót érintő nagy tantárgyak tankönyveinek kiadására, így a többi, magán-tankönyvkiadó helyzete drámaian romlott.

Lannert Judit már miniszteri kinevezése előtt beszélt arról, hogy visszaállítaná a szabad tankönyvválasztás jogát és lehetőségét. Nemrég lapunk megkérdezte a tankönyvesek szakmai szervezetét, milyen lépéseket várnak, és egyáltalán, milyen állapotban vannak a 2016 óta egyre lehetetlenebb helyzetbe hozott kiadók.